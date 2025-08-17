Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH YSL International làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Tổ chức, xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty.

Xây dựng và thực hiện chiến lược Marketing, quảng bá dịch vụ theo mục tiêu và định hướng chung của Công ty.

Xây dựng các công cụ đo lường hiệu quả hoạt động Marketing, quản lý và tối ưu sử dụng ngân sách Marketing.

Lên ý tưởng, điều phối và triển khai các chiến dịch nội dung trên nền tảng Facebook, TikTok, các trang cộng đồng..., nhằm tăng nhận diện thương hiệu

Điều phối & giám sát việc triển khai và phối hợp của đội ngũ Marketing và agency về nội dung, thiết kế, quảng cáo, đảm bảo KPI và đạt hiệu quả tối đa. đảm bảo tính nhất quán và chuyên nghiệp

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Kinh doanh.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing.

Có 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực Khách sạn, Du lịch, Nhà hàng.

Am hiểu và cập nhật các công cụ và xu hướng liên quan đến MKT hiện đại.

Kỹ năng làm việc đội nhóm.

Kỹ năng quản lý.

Mức lương: up to 25.000.000 VNĐ/tháng

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

Hỗ trợ ăn trưa trong ca làm việc.

Được tham gia và hỗ trợ tham gia các buổi Team building liên hoan, sinh nhật, du lịch,...

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,BHTN theo quy định của pháp luật

