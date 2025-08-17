Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH YSL International làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty TNHH YSL International
Ngày đăng tuyển: 17/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Công ty TNHH YSL International

Trưởng phòng Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty TNHH YSL International

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Tổ chức, xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty.
Xây dựng và thực hiện chiến lược Marketing, quảng bá dịch vụ theo mục tiêu và định hướng chung của Công ty.
Xây dựng các công cụ đo lường hiệu quả hoạt động Marketing, quản lý và tối ưu sử dụng ngân sách Marketing.
Lên ý tưởng, điều phối và triển khai các chiến dịch nội dung trên nền tảng Facebook, TikTok, các trang cộng đồng..., nhằm tăng nhận diện thương hiệu
Điều phối & giám sát việc triển khai và phối hợp của đội ngũ Marketing và agency về nội dung, thiết kế, quảng cáo, đảm bảo KPI và đạt hiệu quả tối đa. đảm bảo tính nhất quán và chuyên nghiệp
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Kinh doanh.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing.
Có 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực Khách sạn, Du lịch, Nhà hàng.
Am hiểu và cập nhật các công cụ và xu hướng liên quan đến MKT hiện đại.
Kỹ năng làm việc đội nhóm.
Kỹ năng quản lý.

Tại Công ty TNHH YSL International Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: up to 25.000.000 VNĐ/tháng
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
Hỗ trợ ăn trưa trong ca làm việc.
Được tham gia và hỗ trợ tham gia các buổi Team building liên hoan, sinh nhật, du lịch,...
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,BHTN theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH YSL International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH YSL International

Công ty TNHH YSL International

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 268 Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

