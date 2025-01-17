Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ TÂY NGUYÊN làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: TP Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột

• Quản trị, cập nhật thông tin trên website, Facebook của Công ty.

• Chụp ảnh, dựng video ngắn trong các sự kiện nội bộ hoặc liên quan đến hoạt động Công ty.

• Viết các nội dung PR-Marketing, truyền thông nội bộ; viết lời quảng cáo cho các ấn phẩm, hoạt động truyền thông theo định hướng, chiến lược của công ty.

• Biết chạy quảng cáo và tối ưu đối tượng khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

• Thực hiện và lên kế hoạch cho các hoạt động sự kiện

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

• Nam, Nữ, tốt nghiệp các trường CĐ, ĐH chuyên ngành: Công nghệ điện ảnh- truyền hình, Báo chí, Marketing và các chuyên ngành khác có liên quan.

• Đã có kinh nghiệm tại vị trí tương đương

• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point, ...)

• Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, thuyết phục, xây dựng quan hệ tốt.

• Khả năng viết bài và biên tập thông tin

• Khả năng sắp xếp, phân tích, giải quyết vấn đề tốt.

• Có đầu óc tổ chức, sáng tạo. Nhiệt tình, cẩn thận trong công việc.

• Trách nhiệm cao, chủ động, làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc

• Có kiến thức về Marketing. Hiểu biết về các kênh truyền thông và báo chí

Ưu tiên:

• Ứng viên thành thạo kỹ năng chụp ảnh, quay, dựng clip, sử dụng photoshop.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ TÂY NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập 10-15 Triệu/tháng, gồm lương cơ bản: Từ 6-8 triệu/tháng, thưởng hoa hồng khi tư vấn được học sinh ký hợp đồng qua các nền tảng mạng xã hội do mình phụ trách.

Lương: Trao đổi khi làm việc trực tiếp

Được đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT & BHTN theo quy định của Nhà nước

Được tham gia các hoạt động, các chuyến đi dã ngoại, đi nghỉ theo chế độ Công ty

Chế độ nâng lương, khen thưởng linh hoạt, dựa trên chính kết quả và hiệu quả làm việc của từng cá nhân.

Các chế độ đãi ngộ khác như được nghỉ, thưởng vào các ngày lễ, Tết...

Làm việc trong một môi trường năng động, trẻ trung, văn minh, thân thiện, hòa đồng, tôn trọng và đề cao sự đóng góp từng cá nhân.

Thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ TÂY NGUYÊN

