Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk:
- P02, Khu Đô Thị Ecocity Premia, Phường Tân An,Đắk Lắk
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Livestream bán hàng trên TikTok Shop, tương tác trực tiếp với khách hàng và chốt đơn.
Thúc đẩy doanh số và tạo không khí hấp dẫn trong mỗi buổi phát sóng
Lên kế hoạch và chuẩn bị kịch bản cho các buổi livestream trên TikTok.
Tương tác với người xem, tạo không khí sôi động và kích thích mua hàng.
Báo cáo hiệu quả buổi livestream, tổng kết số đơn hàng và tương tác.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm livestream bán hàng, giao tiếp tốt, tự tin, thân thiện, sáng tạo.
Hiểu biết về thời trang là một lợi thế.
Có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm với công việc livestream hoặc bán hàng online.
Biết sử dụng TikTok và hiểu cách tạo nội dung thu hút.
Ngoại hình ưa nhìn và phong thái tự tin.
Nữ tuổi từ 22 - 28
Ưu tiên ứng viên làm được buổi tối
Hiểu biết về thời trang là một lợi thế.
Có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm với công việc livestream hoặc bán hàng online.
Biết sử dụng TikTok và hiểu cách tạo nội dung thu hút.
Ngoại hình ưa nhìn và phong thái tự tin.
Nữ tuổi từ 22 - 28
Ưu tiên ứng viên làm được buổi tối
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 9-12 triệu/tháng + thưởng theo doanh số (100.000 - 150.000 VNĐ/ca livestream)
Được đào tạo kỹ năng livestream và bán hàng.
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.
Được đào tạo kỹ năng livestream và bán hàng.
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI