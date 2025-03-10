Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA

Dịch vụ quảng cáo

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk:

- P02, Khu Đô Thị Ecocity Premia, Phường Tân An,Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Livestream bán hàng trên TikTok Shop, tương tác trực tiếp với khách hàng và chốt đơn.
Thúc đẩy doanh số và tạo không khí hấp dẫn trong mỗi buổi phát sóng
Lên kế hoạch và chuẩn bị kịch bản cho các buổi livestream trên TikTok.
Tương tác với người xem, tạo không khí sôi động và kích thích mua hàng.
Báo cáo hiệu quả buổi livestream, tổng kết số đơn hàng và tương tác.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm livestream bán hàng, giao tiếp tốt, tự tin, thân thiện, sáng tạo.
Hiểu biết về thời trang là một lợi thế.
Có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm với công việc livestream hoặc bán hàng online.
Biết sử dụng TikTok và hiểu cách tạo nội dung thu hút.
Ngoại hình ưa nhìn và phong thái tự tin.
Nữ tuổi từ 22 - 28
Ưu tiên ứng viên làm được buổi tối

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9-12 triệu/tháng + thưởng theo doanh số (100.000 - 150.000 VNĐ/ca livestream)
Được đào tạo kỹ năng livestream và bán hàng.
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số P02 Khu đô thị Ecocity Premia, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

