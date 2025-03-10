Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - P02, Khu Đô Thị Ecocity Premia, Phường Tân An,Đắk Lắk

Livestream bán hàng trên TikTok Shop, tương tác trực tiếp với khách hàng và chốt đơn.

Thúc đẩy doanh số và tạo không khí hấp dẫn trong mỗi buổi phát sóng

Lên kế hoạch và chuẩn bị kịch bản cho các buổi livestream trên TikTok.

Tương tác với người xem, tạo không khí sôi động và kích thích mua hàng.

Báo cáo hiệu quả buổi livestream, tổng kết số đơn hàng và tương tác.

Có kinh nghiệm livestream bán hàng, giao tiếp tốt, tự tin, thân thiện, sáng tạo.

Hiểu biết về thời trang là một lợi thế.

Có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm với công việc livestream hoặc bán hàng online.

Biết sử dụng TikTok và hiểu cách tạo nội dung thu hút.

Ngoại hình ưa nhìn và phong thái tự tin.

Nữ tuổi từ 22 - 28

Ưu tiên ứng viên làm được buổi tối

Lương: 9-12 triệu/tháng + thưởng theo doanh số (100.000 - 150.000 VNĐ/ca livestream)

Được đào tạo kỹ năng livestream và bán hàng.

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.

