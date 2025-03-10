Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA
- Đắk Lắk:
- P02, Khu Đô Thị Ecocity Premia, Phường Tân An,Đắk Lắk
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ triển khai và theo dõi các chiến dịch quảng cáo cơ bản trên nền tảng TikTok Ads và Facebook Ads.
Học hỏi và tham gia thực hành quản lý các chiến dịch dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia.
Thu thập, phân tích các dữ liệu chiến dịch, báo cáo kết quả và hỗ trợ tối ưu hóa quảng cáo
Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên TikTok và Facebook Ads.
Phân tích dữ liệu quảng cáo, đánh giá hiệu quả và đề xuất cải thiện chiến dịch.
Phối hợp với bộ phận Content Marketing để đảm bảo hiệu quả chiến dịch và tăng cường tương tác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích và đam mê lĩnh vực quảng cáo số, có tư duy học hỏi nhanh.
Hiểu biết cơ bản về quảng cáo trên TikTok và Facebook là một lợi thế.
Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và phân tích dữ liệu tốt.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc sáng tạo, năng động với nhiều cơ hội phát triển.
Thưởng KPI theo doanh thu tổng nếu vượt chỉ tiêu.
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI