Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH một thành viên SUNGCO làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Từ 7 Triệu

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: - Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

1. Quản trị Website Công ty

- Thiết lập nội dung website, đảm bảo thông tin chính xác, phù hợp với các quy định pháp luật về bản quyền...; quản lý tài khoản

- Lập kế hoạch viết bài và đăng bài định kỳ, đảm bảo ổn định lượt tương tác với Website

- Đảm bảo tính uy tín, chỉnh chu, nghiêm túc về hình ảnh và nội dung (chuyên nghiệp) phục vụ cung cấp thông tin chất lượng về quá trình hoạt động của Công ty đến với các đối tác

2. Quản trị Fanpage, các kênh truyền thông mạng xã hội của Công ty

- Quản lý tài khoản, đảm bảo tính an toàn, bảo mật

- Lập kế hoạch đăng bài, video, hình ảnh phù hợp, thu hút nhiều lượt theo dõi và tương tác, đảm bảo mức độ lan tỏa hình ảnh Công ty sâu rộng đến các đối tượng mục tiêu

- Lập Khung tiêu chuẩn cho bài viết, video clip, hình ảnh cho mỗi loại hình truyền thông khác nhau của mỗi kênh, đảm bảo tuân thủ và duy trì tiêu chuẩn

3. Sáng tạo nội dung về các hoạt động của công ty và cập nhật hàng ngày lên các kênh truyền thông

- Nghiên cứu tài liệu, dữ liệu Công ty và ngành đang hoạt động để sáng tạo các nội dung chất lượng, đảm bảo tính khoa học - giáo dục - phát triển bền vững

- Kịp thời cập nhật nhanh nhất có thể các hoạt động hàng ngày của Công ty và đơn vị liên quan nhanh nhất có thể

- Tham mưu và thực hiện đa dạng các hình thức truyền thông để thu hút đối tượng mục tiêu

4. Quay phim, chụp ảnh, dựng clip về hoạt động thường ngày và hoạt động của các Dự án do công ty thực hiện

- Thực hiện công việc liên quan đến các cuộc hội họp, gặp gỡ đối tác, sự kiện...do Công ty thực hiện hoặc tham dự

- Đảm nhiệm công tác quay phim, chụp ảnh, dựng clip, lưu trữ dữ liệu phục vụ các Dự án của Công ty một cách chủ động

5. Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến các kênh truyền thông gây ảnh hưởng đến hình anh, uy tín Công ty

- Nhanh chóng, kịp thời xử lý các vấn đề liên quan về lỗi hệ thống, về thông tin gây ảnh lướng đến hình ảnh, uy tín công ty trên các nền tảng truyền thông

- Kịp thời báo cáo Giám đốc Công ty những vấn đề không thể tự xử lý

6. Quản lý trang thiết bị của Công ty

Tiếp nhận, sử dụng, chịu trách nhiệm bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị liên quan đến công việc truyền thông của Công ty: máy ảnh, máy quay, máy tính, máy chiếu, micro, loa, phụ kiện khác....

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Content Marketing, quản lý mạng xã hội hoặc vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành du lịch hoặc dịch vụ.

Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội: Am hiểu và thành thạo sử dụng các kênh như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.

Kỹ năng thiết kế cơ bản: Biết sử dụng các công cụ thiết kế như Canva, Adobe Photoshop hoặc các công cụ tương đương là một lợi thế.

Tư duy chiến lược và quản lý thời gian: Có khả năng lập kế hoạch và quản lý nhiều dự án cùng lúc, đảm bảo tiến độ công việc.

Địa điểm làm việc: không cố định (có thể di chuyển theo từng dự án)

Tại Công ty TNHH một thành viên SUNGCO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 7.000.000 đồng/tháng, thử việc 2 tháng

Chế độ phúc lợi: Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ tết theo quy định của pháp luật.

Các khoản thưởng lễ tết và hỗ trợ công tác phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH một thành viên SUNGCO

