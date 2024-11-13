Tuyển việc làm y tá Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Đô Thị Văn Quán - Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thực hiện công việc chuyên môn Điều dưỡng và thực hiện y lệnh của bác sĩ theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn và quy định của phòng khám dưới sự chỉ đạo và giám sát của các bác sĩ và Cán bộ quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết:



- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng/ Trung cấp



- Có Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng



- Có kỹ năng chăm sóc khách hàng, chăm sóc bệnh nhân:



- Khả năng làm việc nhóm tốt



- Khả năng chịu áp lực công việc cao, ứng biến nhanh với các tình huống khẩn cấp

- Độ tuổi : 1997-2003

Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8-12tr

- Đóng bảo hiểm toàn bộ cho nhân viên

- Thưởng lương T13 và ngày lễ

- Môi trường làm việc văn minh, chất lượng

- Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin