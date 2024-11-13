Tuyển việc làm y tá Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển việc làm y tá Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair

việc làm y tá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Đô Thị Văn Quán

- Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thực hiện công việc chuyên môn Điều dưỡng và thực hiện y lệnh của bác sĩ theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn và quy định của phòng khám dưới sự chỉ đạo và giám sát của các bác sĩ và Cán bộ quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết:

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng/ Trung cấp

- Có Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

- Có kỹ năng chăm sóc khách hàng, chăm sóc bệnh nhân:

- Khả năng làm việc nhóm tốt

- Khả năng chịu áp lực công việc cao, ứng biến nhanh với các tình huống khẩn cấp
- Độ tuổi : 1997-2003

Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8-12tr
- Đóng bảo hiểm toàn bộ cho nhân viên
- Thưởng lương T13 và ngày lễ
- Môi trường làm việc văn minh, chất lượng
- Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair

Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: BT6TT15 Khu Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

