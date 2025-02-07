Tuyển Digital Marketing Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,500 USD

1. Quản trị và điều phối hoạt động lập kế hoạch kinh doanh theo mục tiêu chiến lược

- Là đầu mối phối hợp với các bộ phận có liên quan trong việc xây dựng lên kế hoạch kinh doanh theo mô hình chiến lược FM 5 năm và chỉ số kinh doanh hàng năm cho đơn vị phụ trách.

- Chịu trách nhiệm điều phối tổng thể cho toàn bộ hoạt động lập kế hoạch and quản trị các hành động trọng tâm của mảng kinh doanh nhằm đảm bảo đạt được các chỉ số kinh doanh trọng tâm theo đúng mục tiêu chiến lược.

Thảo luận và đưa các phân tích/đề xuất các hành động cho khối KD dựa trên các phân tích/báo cáo nội bộ của khối cũng nhưng báo cáo/phân tích của các các đơn vị khác (CLPT; MKT; Treasury; BI;...)

- Hỗ trợ trong việc xây dựng/ điều chỉnh KRAs/ KPIs cho các mảng chức năng thuộc đơn vị phụ trách

- TÍnh toán và cung cấp kết quả đánh giá thực hiện KRA/ KPIs của đơn vị KD

- Điều phối và quản trị toàn bộ Master Plan, Action Plan tổng thể của đơn vị phụ trách, tracking tiến độ các hoạt động kinh doanh và hoạt động nền tảng; đảm bảo sản phẩm đầu ra và các mục tiêu tài chính tương ứng.

Phối hợp cùng các đơn vị KD và các bộ phận khác trong ngân hàng xây dựng mục tiêu và đo lường kết quả của các hành động kết nối các khối (value chain; economic sectors; joined projects/ joined initiatives)

1.1. Hỗ trợ và Kiểm soát độc lập

- Tính toán và kiểm soát độc lập các giao dịch mảng tự doanh nguồn vốn khối GTS ngăn ngừa các tổn thất tài chính/uy tín; phù hợp các yêu cầu của ngân hàng