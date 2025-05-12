Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội., Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

• Nghiên cứu hành vi, thói quen tiêu dùng của khách hàng trên các nền tảng: TikTok Shop, Facebook, Shopee để xây dựng nội dung và chiến dịch phù hợp.

• Xác định, xây dựng và cập nhật chân dung khách hàng mục tiêu theo từng kênh, từng dòng sản phẩm (Santori, Every Green...).

• Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, từ đó đề xuất và triển khai chiến lược quảng cáo, marketing phù hợp với từng nhãn hàng.

• Thực thi và tối ưu quảng cáo đa nền tảng (Facebook Ads, TikTok Ads, Google, Shopee Ads...), tập trung vào hiệu quả và chuyển đổi thực tế.

• Test A/B các mẫu quảng cáo, nội dung, hình ảnh, video, đo lường hiệu quả và tối ưu liên tục theo kết quả từng giai đoạn.

• Phối hợp chặt chẽ với team thiết kế, content để đảm bảo trải nghiệm xuyên suốt từ khi khách hàng thấy quảng cáo đến khi hoàn tất mua hàng.

• Theo dõi – cập nhật chính sách mới từ các nền tảng TMĐT (TikTok, Shopee, Facebook...), đảm bảo các chiến dịch luôn đúng quy định và đón đầu xu hướng.

• Thống kê, báo cáo hiệu quả định kỳ, đề xuất giải pháp cải thiện hiệu suất quảng cáo và doanh số bán hàng.

• Các công việc khác liên quan theo sự phân công của Trưởng phòng Marketing và Ban giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm chạy Ads B2C/B2B hoặc ở vị trí tương đương.

• Hiểu sâu về target, phễu bán hàng, tâm lý khách hàng.

• Biết tối ưu ngân sách hiệu quả.

• Có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân, tiêu dùng nhanh là điểm cộng.

• Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành shop trên TikTok Shop, Shopee là một lợi thế

• Hiểu biết về cách sử dụng các nền tảng livestream và công cụ kỹ thuật phổ biến

• Chủ động, sáng tạo, tư duy tối ưu tốt.

Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập bao gồm: LC: 15tr - 18tr/tháng + thưởng doanh số

• Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật: BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách phúc lợi khác của công ty.

• Được nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước.

• Tham quan, du lịch, nghỉ mát hàng năm, teambuilding.

• Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến.

Thời gian và địa điểm làm việc:

• Thời gian: 8h00 – 17h30 (thứ 2 – thứ 6 và các buổi sáng thứ 7)

• Địa điểm: Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin