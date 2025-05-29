Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa Green Park Tower, Lô 33, ngõ 6 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa TP Hà Nội, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing

Lên kế hoạch UA Marketing cho từng game phụ trách qua các kênh Fbs Ads, GG Ads, …

Phân tích dữ liệu người dùng trên thế giới để tìm kiếm users phù hợp cho app.

Nghiên cứu, tìm hiểu những phương thức tối ưu chiến dịch mới trên thị trường.

Tham gia, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng nội dung Creatives (ấn phẩm quảng cáo).

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chạy marketing game global (bắt buộc)

Có kinh nghiệm làm chuyên về Google Ads, Facebook Ads. Ưu tiên các bạn có nhiều kinh nghiệm chạy quảng cáo Google, Facebook cho game mobile

Kỹ năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch chiến lược và giải quyết vấn đề.

Tư duy logic, cẩn thận, năng động, sáng tạo.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, chủ động tự nghiên cứu, học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh, đánh giá hiệu suất định kỳ 2 lần / năm.

Tổng thu nhập trung bình 13 – 15 tháng lương/năm. Thưởng các ngày lễ, Tết (Tết dương lịch, Quốc khánh, 30/04, Trung thu, Tết thiếu nhi, Sinh nhật, …)

Môi trường trẻ trung, thân thiện, cởi mở, đề cao phát triển cá nhân.

Cung cấp bữa trưa, đồ uống, trái cây miễn phí tại văn phòng.

Du lịch hàng năm (1-3 lần), khám sức khỏe định kỳ, các câu lạc bộ thể thao nội bộ: Bi-a, Bi-lăc, chạy bộ, ...

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau 2 tháng thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

