Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL
Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4, tòa Green Park Tower, Lô 33, ngõ 6 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa TP Hà Nội, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Lên kế hoạch UA Marketing cho từng game phụ trách qua các kênh Fbs Ads, GG Ads, …
Phân tích dữ liệu người dùng trên thế giới để tìm kiếm users phù hợp cho app.
Nghiên cứu, tìm hiểu những phương thức tối ưu chiến dịch mới trên thị trường.
Tham gia, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng nội dung Creatives (ấn phẩm quảng cáo).
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chạy marketing game global (bắt buộc)
Có kinh nghiệm làm chuyên về Google Ads, Facebook Ads. Ưu tiên các bạn có nhiều kinh nghiệm chạy quảng cáo Google, Facebook cho game mobile
Kỹ năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch chiến lược và giải quyết vấn đề.
Tư duy logic, cẩn thận, năng động, sáng tạo.
Kỹ năng giải quyết vấn đề, chủ động tự nghiên cứu, học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập cạnh tranh, đánh giá hiệu suất định kỳ 2 lần / năm.
Tổng thu nhập trung bình 13 – 15 tháng lương/năm. Thưởng các ngày lễ, Tết (Tết dương lịch, Quốc khánh, 30/04, Trung thu, Tết thiếu nhi, Sinh nhật, …)
Môi trường trẻ trung, thân thiện, cởi mở, đề cao phát triển cá nhân.
Cung cấp bữa trưa, đồ uống, trái cây miễn phí tại văn phòng.
Du lịch hàng năm (1-3 lần), khám sức khỏe định kỳ, các câu lạc bộ thể thao nội bộ: Bi-a, Bi-lăc, chạy bộ, ...
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau 2 tháng thử việc.
