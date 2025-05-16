Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HONPER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HONPER
- Hà Nội: Tòa nhà 283 Ngô Xuân Quảng
- Cửu Việt
- Trâu Quỳ
- Gia Lâm, Đông Anh, Huyện Đông Anh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng và triển khai chiến lược marketing phù hợp mục tiêu kinh doanh.
Cập nhật xu hướng marketing mới. Lên ý tưởng thiết kế và nội dung quảng cáo sáng tạo, thu hút.
Phân tích thị trường, đối thủ và hành vi khách hàng để lập kế hoạch marketing hiệu quả.
Thực hiện các hoạt động truyền thông và tiếp thị hỗ trợ kinh doanh.
Quản lý và tối ưu chiến dịch quảng cáo (Facebook, Shopee)
Quản lý website, xây dựng fanpage công ty.
Quản lý ngân sách, theo dõi hiệu quả kênh và báo cáo định kỳ.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển thị trường. Am hiểu về ngành hàng Mẹ & bé là một lợi thế.
Có tư duy phân tích người dùng, có khả năng sáng tạo nội dung quảng cáo
Có khả năng viết content sản phẩm.
Trung thực, nhiệt tình, cầu tiến và ham học hỏi.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Tinh thần hợp tác, cởi mở, sẵn sàng tiếp thu phản hồi và phát triển bản thân.
Tại CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HONPER Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT, BHTN
Lương tháng 13, thưởng thâm niên
Thưởng lễ Tết, sinh nhật, và các chế độ hiếu hỷ, ốm đau đầy đủ
Ăn trưa miễn phí tại nhà ăn công ty
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, phát triển lâu dài trong công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HONPER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
