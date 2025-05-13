Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
- Hà Nội: Tầng 12, Toà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Lên ý tưởng truyền thông và quảng cáo để thu hút khách hàng về các kênh social (Facebook, Google…)
Lên ý tưởng thiết kế hình ảnh, video cho sản phẩm công ty cung cấp
Xây dựng fanpage, ladipage, viết content cho bài quảng cáo...
Hỗ trợ sale về mảng chạy quảng cáo, trau dồi thêm kiến thức về chạy ads.
Xây dựng dàn nguyên liệu phục vụ việc chạy quảng cáo trên nền tảng Facebook
Báo cáo kết quả làm việc hàng ngày theo chuẩn cty
Thu thập, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, thông tin về chiến dịch chạy ads của đối thủ cạnh tranh.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc.
-Khả năng làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung năng động và có cơ hội thăng tiên trong công việc
- Được tham dự các chương trình team building, party, du lịch, đãi ngộ theo chế độ lễ Tết và các ngày lễ hấp dẫn.
- Tăng Lương theo định kỳ, xét duyệt tăng lương, bổ nhiệm thăng tiến trong công việc.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo Luật lao động hiện hành
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Được đóng BBXH.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
