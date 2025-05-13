Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, Toà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Lên ý tưởng truyền thông và quảng cáo để thu hút khách hàng về các kênh social (Facebook, Google…)

Lên ý tưởng thiết kế hình ảnh, video cho sản phẩm công ty cung cấp

Xây dựng fanpage, ladipage, viết content cho bài quảng cáo...

Hỗ trợ sale về mảng chạy quảng cáo, trau dồi thêm kiến thức về chạy ads.

Xây dựng dàn nguyên liệu phục vụ việc chạy quảng cáo trên nền tảng Facebook

Báo cáo kết quả làm việc hàng ngày theo chuẩn cty

Thu thập, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, thông tin về chiến dịch chạy ads của đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng tư duy tốt, sáng tạo, nắm bắt trend kịp thời.

- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc.

-Khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cấp các thiết bị cần thiết phục vụ cho công việc

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung năng động và có cơ hội thăng tiên trong công việc

- Được tham dự các chương trình team building, party, du lịch, đãi ngộ theo chế độ lễ Tết và các ngày lễ hấp dẫn.

- Tăng Lương theo định kỳ, xét duyệt tăng lương, bổ nhiệm thăng tiến trong công việc.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo Luật lao động hiện hành

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

- Được đóng BBXH.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.