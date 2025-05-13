Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 5 Nguyễn Khả Trạc,Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Tham gia lên kế hoạch cho các Campaign quảng bá sản phẩm.

Tham gia xây dựng các nền tảng social media như Facebook, Tiktok, Youtube; sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok Shop. (bao gồm: viết content, design ấn phẩm các bài đăng, edit video)

Làm việc với team Marketing để tiếp nhận idea và báo cáo tiến độ hằng tuần với team.

SEO trên Website

Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích công việc Marketing, ham học hỏi, đam mê trải nghiệm TẤT CẢ các mảng của Digital Marketing và thương mại điện tử.

Có đam mê và sự quan tâm đến các sản phẩm chăm sóc cơ thể dành cho nam giới hoặc ngành hàng mẹ và bé.

Năng động, sáng tạo.

Có tư duy nền tảng là một lợi thế.

Có khả năng viết content

Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, edit video cơ bản như Photoshop, Canva, Capcut…

(Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản từ đầu)

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lên tới 6.000.000 VNĐ +++

Phụ cấp tiền ăn trưa + Phụ cấp gửi xe

Môi trường làm việc: thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo

Được trải nghiệm và học hỏi từ nhiều hoạt động và campaign khác nhau

Được tham gia các hoạt động văn hóa chung của công ty, du lịch hàng năm, có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

Thưởng các dịp lễ, Tết, …

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau tốt nghiệp

Quầy pantry FREE

Có cung cấp giấy xác nhận thực tập nếu cần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

