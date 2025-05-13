Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

Digital Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 5 Nguyễn Khả Trạc,Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Tham gia lên kế hoạch cho các Campaign quảng bá sản phẩm.
Tham gia xây dựng các nền tảng social media như Facebook, Tiktok, Youtube; sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok Shop. (bao gồm: viết content, design ấn phẩm các bài đăng, edit video)
Làm việc với team Marketing để tiếp nhận idea và báo cáo tiến độ hằng tuần với team.
SEO trên Website
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích công việc Marketing, ham học hỏi, đam mê trải nghiệm TẤT CẢ các mảng của Digital Marketing và thương mại điện tử.
Có đam mê và sự quan tâm đến các sản phẩm chăm sóc cơ thể dành cho nam giới hoặc ngành hàng mẹ và bé.
Năng động, sáng tạo.
Có tư duy nền tảng là một lợi thế.
Có khả năng viết content
Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, edit video cơ bản như Photoshop, Canva, Capcut…
(Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản từ đầu)

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lên tới 6.000.000 VNĐ +++
Phụ cấp tiền ăn trưa + Phụ cấp gửi xe
Môi trường làm việc: thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo
Được trải nghiệm và học hỏi từ nhiều hoạt động và campaign khác nhau
Được tham gia các hoạt động văn hóa chung của công ty, du lịch hàng năm, có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
Thưởng các dịp lễ, Tết, …
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau tốt nghiệp
Quầy pantry FREE
Có cung cấp giấy xác nhận thực tập nếu cần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-digital-marketing-thu-nhap-4-6-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job358132
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 294 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Hộ kinh doanh Brushie Official
Tuyển Thực tập sinh Hộ kinh doanh Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu
Hộ kinh doanh Brushie Official
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGITECH VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGITECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGITECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 294 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HVN
Trên 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI - HELIOS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI - HELIOS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần AZEUS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty cổ phần AZEUS GLOBAL
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Trường học thông minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty Cổ phần Trường học thông minh
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TBD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TBD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Hành Trình Tinh Tấn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Hành Trình Tinh Tấn
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NA NA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NA NA
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm Delap
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH THƯƠNG MẠI CADAVA 108 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH THƯƠNG MẠI CADAVA 108
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần nội thất Tuyết Vy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu Công ty cổ phần nội thất Tuyết Vy
15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Chế Tạo Thiết Bị Điện Omega làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 22 Triệu Công Ty TNHH Chế Tạo Thiết Bị Điện Omega
13 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Trường học thông minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty Cổ phần Trường học thông minh
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JAPI FOODS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JAPI FOODS
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUE JUICE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TRUE JUICE VIỆT NAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến
11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần nội thất Tuyết Vy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu Công ty cổ phần nội thất Tuyết Vy
15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL
Trên 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Đa Quốc Gia Strongbody làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công Ty Đa Quốc Gia Strongbody
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty CP Công nghệ Thông tin Qikify làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu Công ty CP Công nghệ Thông tin Qikify
Tới 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty CP Công nghệ Thông tin Qikify làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu Công ty CP Công nghệ Thông tin Qikify
11 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Hải Sản Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 8 Triệu Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Hải Sản Canada
Tới 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm