Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 5 Nguyễn Khả Trạc,Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Tham gia lên kế hoạch cho các Campaign quảng bá sản phẩm.
Tham gia xây dựng các nền tảng social media như Facebook, Tiktok, Youtube; sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok Shop. (bao gồm: viết content, design ấn phẩm các bài đăng, edit video)
Làm việc với team Marketing để tiếp nhận idea và báo cáo tiến độ hằng tuần với team.
SEO trên Website
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích công việc Marketing, ham học hỏi, đam mê trải nghiệm TẤT CẢ các mảng của Digital Marketing và thương mại điện tử.
Có đam mê và sự quan tâm đến các sản phẩm chăm sóc cơ thể dành cho nam giới hoặc ngành hàng mẹ và bé.
Năng động, sáng tạo.
Có tư duy nền tảng là một lợi thế.
Có khả năng viết content
Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, edit video cơ bản như Photoshop, Canva, Capcut…
(Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản từ đầu)
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: lên tới 6.000.000 VNĐ +++
Phụ cấp tiền ăn trưa + Phụ cấp gửi xe
Môi trường làm việc: thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo
Được trải nghiệm và học hỏi từ nhiều hoạt động và campaign khác nhau
Được tham gia các hoạt động văn hóa chung của công ty, du lịch hàng năm, có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
Thưởng các dịp lễ, Tết, …
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau tốt nghiệp
Quầy pantry FREE
Có cung cấp giấy xác nhận thực tập nếu cần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
