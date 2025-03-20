Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 13th Floor, Tower A, Song Đa Building, Pham Hung Street, My Đinh 1 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Lên nội dung để xây dựng & phát triển cộng đồng CLS trên các nền tảng mạng xã hội.

Làm việc với KOLs, influencers để tăng độ nhận diện thương hiệu.

Sáng tạo nội dung video, bắt trend nhanh.

Quản lý fanpage, group cộng đồng – duy trì tương tác, giải đáp thắc mắc.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1,5 năm kinh nghiệm trong marketing cộng đồng, truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan.

Hiểu biết về mạng xã hội, từng quản lý fanpage, group, tổ chức event online là lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong SaaS, edtech, HR tech hoặc chuyển đổi số.

Tại Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12 - 16 triệu + thưởng KPI theo kết quả công việc.

Thưởng tháng/quý/năm, phụ cấp điện thoại, công tác phí

Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHYT, BHXH, thưởng Lễ Tết, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Môi trường sáng tạo, cơ hội phát triển mạnh trong lĩnh vực edtech.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin