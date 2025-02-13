Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Digital Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Ladeco, số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Mô tả công việc
• Xây dựng chiến lược kinh doanh theo mục tiêu định hướng sản phẩm của Sapo Enterprise;
• Quản lý & phát triển nhân sự và xúc tiến hoạt động kinh doanh trong phòng;
• Lập kế hoạch kinh doanh và chịu trách nhiệm về việc triển khai kế hoạch kinh doanh theo các chỉ tiêu được giao;
• Xây dựng, đào tạo, coaching đội ngũ. Thúc đẩy tiến trình, làm đầu tàu dẫn dắt đội ngũ kinh doanh phát triển;
• Tạo dựng, duy trì và thúc đẩy mối quan hệ với các khách hàng doanh nghiệp;
• Phân tích và dự báo tình hình khách hàng, thị trường, đề xuất các đối sách cần thiết kịp thời.
• Đóng góp và tham gia tích cực trong chiến lược marketing.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:
• Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, đặc biệt là trong mảng B2B hoặc các giải pháp SaaS dành cho doanh nghiệp lớn.
• Tối thiểu 2 năm trong vai trò quản lý đội ngũ.
• Kiến thức về ngành công nghệ thông tin và SaaS:

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở Tầng 6, Tòa Ladeco, 266 Đội Cấn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-digital-marketing-thu-nhap-25tr-40tr-thang-tai-ha-noi-job308802
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 296 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 296 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH BG MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH BG MEDIA VIỆT NAM
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Thương mại AGV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Thương mại AGV Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CNV VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CNV VIỆT NAM
3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu JobsGO Recruit
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Prep
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH EQUARUS SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH EQUARUS SOLUTIONS
11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Dưỡng sinh Y dược Sao Phương Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Dưỡng sinh Y dược Sao Phương Đông
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam
8 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SAFEFIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SAFEFIRE
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH FOLINAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH FOLINAS
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM NAFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM NAFACO
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AKA MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AKA MEDIA
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EU VISION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EU VISION
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing MSIG Insurance (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MSIG Insurance (Vietnam) Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu JobsGO Recruit
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH giáo dục Smartbee làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH giáo dục Smartbee
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Tnt Strategy Consulting làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty TNHH Tnt Strategy Consulting
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HONPER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HONPER
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BAY CAO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BAY CAO VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Đầu Tư & Công Nghệ AVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty TNHH Đầu Tư & Công Nghệ AVG
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm