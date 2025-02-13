Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Mô tả công việc

• Xây dựng chiến lược kinh doanh theo mục tiêu định hướng sản phẩm của Sapo Enterprise;

• Quản lý & phát triển nhân sự và xúc tiến hoạt động kinh doanh trong phòng;

• Lập kế hoạch kinh doanh và chịu trách nhiệm về việc triển khai kế hoạch kinh doanh theo các chỉ tiêu được giao;

• Xây dựng, đào tạo, coaching đội ngũ. Thúc đẩy tiến trình, làm đầu tàu dẫn dắt đội ngũ kinh doanh phát triển;

• Tạo dựng, duy trì và thúc đẩy mối quan hệ với các khách hàng doanh nghiệp;

• Phân tích và dự báo tình hình khách hàng, thị trường, đề xuất các đối sách cần thiết kịp thời.

• Đóng góp và tham gia tích cực trong chiến lược marketing.

Kinh nghiệm:

• Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, đặc biệt là trong mảng B2B hoặc các giải pháp SaaS dành cho doanh nghiệp lớn.

• Tối thiểu 2 năm trong vai trò quản lý đội ngũ.

• Kiến thức về ngành công nghệ thông tin và SaaS:

