Tuyển Manual Tester Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Tòa Ladeco 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia xây dựng yêu cầu, lên kế hoạch và thực hiện kiểm thử phần mềm thương mại điện tử

Đọc hiểu các tài liệu proposal, specs, tham gia làm rõ yêu cầu

Lập các bộ tài liệu test, thực hiện test sản phần

Nghiên cứu cập nhật các công cụ test, kiến thức test mới , đề xuất cải tiến quy trình test

Một số công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm test web/app

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ test và quản lý lỗi

Có kiến thức về Restful API, Có kinh nghiệm sử dụng 1 số công cụ để test API

Cẩn thận tỉ mỉ, tư duy logic nhanh, làm việc nhóm

Có kinh nghiệm kiểm thử các sản phẩm AI là 1 lợi thế

Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu là một lợi thế

Có kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu là một lợi thế

Đọc hiểu tài liệu tiếng anh

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng trở lên

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/thưởng hấp dẫn theo quy định của công ty

Review lương theo năng lực

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Chế độ BHXH, BHYT theo luật Lao động, ngoài ra được tham gia chương trình bảo hiểm Sapo Care

Được tham gia các khoá đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử, marketing online, phần mềm ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

