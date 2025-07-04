Tuyển Manual Tester Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/07/2025
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, Tòa Ladeco 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia xây dựng yêu cầu, lên kế hoạch và thực hiện kiểm thử phần mềm thương mại điện tử
Đọc hiểu các tài liệu proposal, specs, tham gia làm rõ yêu cầu
Lập các bộ tài liệu test, thực hiện test sản phần
Nghiên cứu cập nhật các công cụ test, kiến thức test mới , đề xuất cải tiến quy trình test
Một số công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm test web/app
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ test và quản lý lỗi
Có kiến thức về Restful API, Có kinh nghiệm sử dụng 1 số công cụ để test API
Cẩn thận tỉ mỉ, tư duy logic nhanh, làm việc nhóm
Có kinh nghiệm kiểm thử các sản phẩm AI là 1 lợi thế
Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu là một lợi thế
Có kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu là một lợi thế
Đọc hiểu tài liệu tiếng anh
Tốt nghiệp đại học/cao đẳng trở lên

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/thưởng hấp dẫn theo quy định của công ty
Review lương theo năng lực
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Chế độ BHXH, BHYT theo luật Lao động, ngoài ra được tham gia chương trình bảo hiểm Sapo Care
Được tham gia các khoá đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử, marketing online, phần mềm ...

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở Tầng 6, Tòa Ladeco, 266 Đội Cấn

