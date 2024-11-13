Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THANH PHÁT LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THANH PHÁT LAND
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THANH PHÁT LAND

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 49 đường 37, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tham gia lên kế hoạch triển khai bán hàng và đảm bảo tiến độ các công việc được triển khai theo kế hoạch
Trao đổi tương tác thường xuyên với nội bộ và đối tác thông qua các group bán hàng (viber, zalo)
Tìm hiểu và nắm rõ CSBH của công ty và CĐT để hỗ trợ bán hàng
Tìm kiếm đối tác là CTV và F2 để tham gia triển khai dự án
Phối hợp với bộ phận marketing để xây dựng nội dung và triển khai các kế hoạch chạy digital marketing và events...
Thường xuyên tương tác, kết nối, gửi thông tin và hỗ trợ tài liệu tư vấn bán hàng
Tham dự tất cả các buổi đào tạo, cuộc họp nhóm và họp định kỳ hàng tháng
Lưu trữ & quản lý hồ sơ dự án
Công việc được phân công khác (nếu có)

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp bằng trung cấp trở lên
Kỹ năng giao tiếp tốt và có tinh thần làm việc nhóm
Thành thạo máy tính, đặc biệt kỹ năng excel, powerpoint, photoshop...
Năng động, chăm chỉ và có chí cầu tiến
Thích nghi nhanh với môi trường, chịu được áp lực về tiến độ và deadline
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực BĐS ít nhất 1 năm
Có kinh nghiệm quản lý các hội nhóm sinh viên hoặc CLB đại học là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THANH PHÁT LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000-12.000.000 VNĐ
(Thử việc 85%)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, năng động
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực
Lộ trình thăng tiến cụ thể, chế độ lương thưởng rõ ràng
Thưởng hoa hồng khi phát sinh hợp đồng với khách.
Có đội ngũ hỗ trợ trong quá trình.
Thưởng lễ, Tết,..... theo quy định.
Ngồi trong văn phòng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THANH PHÁT LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 49 đường số 37, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

