Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THANH PHÁT LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 49 đường 37, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tham gia lên kế hoạch triển khai bán hàng và đảm bảo tiến độ các công việc được triển khai theo kế hoạch

Trao đổi tương tác thường xuyên với nội bộ và đối tác thông qua các group bán hàng (viber, zalo)

Tìm hiểu và nắm rõ CSBH của công ty và CĐT để hỗ trợ bán hàng

Tìm kiếm đối tác là CTV và F2 để tham gia triển khai dự án

Phối hợp với bộ phận marketing để xây dựng nội dung và triển khai các kế hoạch chạy digital marketing và events...

Thường xuyên tương tác, kết nối, gửi thông tin và hỗ trợ tài liệu tư vấn bán hàng

Tham dự tất cả các buổi đào tạo, cuộc họp nhóm và họp định kỳ hàng tháng

Lưu trữ & quản lý hồ sơ dự án

Công việc được phân công khác (nếu có)

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp bằng trung cấp trở lên

Kỹ năng giao tiếp tốt và có tinh thần làm việc nhóm

Thành thạo máy tính, đặc biệt kỹ năng excel, powerpoint, photoshop...

Năng động, chăm chỉ và có chí cầu tiến

Thích nghi nhanh với môi trường, chịu được áp lực về tiến độ và deadline

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực BĐS ít nhất 1 năm

Có kinh nghiệm quản lý các hội nhóm sinh viên hoặc CLB đại học là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THANH PHÁT LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000-12.000.000 VNĐ

(Thử việc 85%)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, năng động

Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực

Lộ trình thăng tiến cụ thể, chế độ lương thưởng rõ ràng

Thưởng hoa hồng khi phát sinh hợp đồng với khách.

Có đội ngũ hỗ trợ trong quá trình.

Thưởng lễ, Tết,..... theo quy định.

Ngồi trong văn phòng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THANH PHÁT LAND

