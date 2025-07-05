Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN HÀNH CHÍNH ASC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 136 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ kế toán đầu vào và đầu ra của công ty.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh (doanh thu, chi phí...) vào phần mềm kế toán theo đúng quy định.

Lập đề nghị thanh toán, trình ký và theo dõi quá trình thanh toán.

Lưu trữ, sắp xếp chứng từ kế toán đầy đủ, khoa học, phục vụ tra cứu khi cần.

Phối hợp kế toán trưởng trong việc lập và nộp các tờ khai thuế theo quý (GTGT, TNCN...) và lên báo cáo tài chính định kỳ.

Hỗ trợ các công việc kế toán phát sinh khác theo phân công.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Có từ 1 – 2 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp hoặc kế toán nội bộ.

Biết sử dụng phần mềm kế toán (ưu tiên MISA).

Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN HÀNH CHÍNH ASC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 – 12 triệu/tháng

Làm việc trong môi trường pháp lý chuyên nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ.

Được hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp bởi Kế toán trưởng và bộ phận quản lý số liệu.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ phép, thưởng theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN HÀNH CHÍNH ASC

