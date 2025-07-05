Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN NHIÊN HOUSE làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: E2 Khu biệt thự Hưng Lợi, Đường 30/4, Phường Hưng Lợi,, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật

- Giám sát, đánh giá đội ngũ thi công

- Tiếp nhận quản lý trực tiếp các công trình trong khu vực

- Kiểm tra, kiểm soát chất lượng, tiến độ thi công tại công trường

- Làm việc trực tiếp với khách hàng.

- Thực hiện nghiệm thu từng giai đoạn, nghiệm thu bàn giao với chủ đầu tư

- Đi công tác định kỳ tại các công trình được phân công

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN NHIÊN HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 – 12tr/ tháng.

- Hưởng các chế độ phúc lợi: nghỉ lễ/ tết theo quy định....

- Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.

- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Có cơ hội được phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN NHIÊN HOUSE

