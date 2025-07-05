Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN NHIÊN HOUSE làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN NHIÊN HOUSE
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN NHIÊN HOUSE

Kỹ sư hiện trường

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN NHIÊN HOUSE

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: E2 Khu biệt thự Hưng Lợi, Đường 30/4, Phường Hưng Lợi,, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật
- Giám sát, đánh giá đội ngũ thi công
- Tiếp nhận quản lý trực tiếp các công trình trong khu vực
- Kiểm tra, kiểm soát chất lượng, tiến độ thi công tại công trường
- Làm việc trực tiếp với khách hàng.
- Thực hiện nghiệm thu từng giai đoạn, nghiệm thu bàn giao với chủ đầu tư
- Đi công tác định kỳ tại các công trình được phân công

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN NHIÊN HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 – 12tr/ tháng.
- Hưởng các chế độ phúc lợi: nghỉ lễ/ tết theo quy định....
- Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.
- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.
- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.
- Có cơ hội được phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN NHIÊN HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN NHIÊN HOUSE

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN NHIÊN HOUSE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: E2 Khu biệt thự Hưng Lợi, Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

