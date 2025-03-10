Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ HMM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ HMM
- Hà Nội: Tầng 08, Tòa 105, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
Triển khai và quản lý chiến dịch quảng cáo Facebook Ads cho Thị Trường Nước Ngoài
Quản trị ngân sách quảng cáo, hướng tới đạt KPI theo ngày/tuần/tháng.
Nắm vững các chỉ số quảng cáo (CPM, CPC, CTR, ROAS...) để tối ưu hóa hiệu quả.
Phối hợp với đội ngũ Sale và Quản lý để nâng cao hiệu suất công việc.
Kiểm tra, viết nội dung (content), chuẩn bị nguyên liệu phục vụ chạy quảng cáo.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ và ngành hàng để đề xuất chiến lược phù hợp.
Cập nhật liên tục các thay đổi về thuật toán của Facebook và các nền tảng liên quan.
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiếu 3 tháng kinh nghiệm
Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng (bất kỳ chuyên ngành).
Sở hữu máy tính cá nhân để làm việc.
máy tính cá nhân
Hiểu biết sâu về thuật toán Facebook và cách vận hành quảng cáo.
thuật toán Facebook
Trung thực trong các báo cáo ADS và thống kê
Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ HMM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản
15 triệu đồng/tháng
Chế độ nghỉ: Làm đủ 26 ngày/tháng, được nghỉ 4-5 ngày (tùy tháng 30 hay 31 ngày).
Chế độ nghỉ
Trợ cấp 30k/ngày ăn trưa
Thưởng hiệu suất: Đạt CPQC <35% liên tục 2 tháng, được làm việc tại nhà, chỉ phải đến công ty 3 ngày/tuần.
Thưởng hiệu suất
3 ngày/tuần
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, cơ hội thăng tiến cao.
Công
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ HMM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI