Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ HMM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 08, Tòa 105, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Triển khai và quản lý chiến dịch quảng cáo Facebook Ads cho Thị Trường Nước Ngoài

Quản trị ngân sách quảng cáo, hướng tới đạt KPI theo ngày/tuần/tháng.

Nắm vững các chỉ số quảng cáo (CPM, CPC, CTR, ROAS...) để tối ưu hóa hiệu quả.

Phối hợp với đội ngũ Sale và Quản lý để nâng cao hiệu suất công việc.

Kiểm tra, viết nội dung (content), chuẩn bị nguyên liệu phục vụ chạy quảng cáo.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ và ngành hàng để đề xuất chiến lược phù hợp.

Cập nhật liên tục các thay đổi về thuật toán của Facebook và các nền tảng liên quan.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiếu 3 tháng kinh nghiệm chạy Facebook Ads (ưu tiên ứng viên từng chạy thị trường quốc tế).

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng (bất kỳ chuyên ngành).

Sở hữu máy tính cá nhân để làm việc.

Hiểu biết sâu về thuật toán Facebook và cách vận hành quảng cáo.

Trung thực trong các báo cáo ADS và thống kê

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ HMM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Từ 15 triệu đồng/tháng (tùy theo doanh số, chi phí quảng cáo/ doanh thu đạt <25%).

Chế độ nghỉ: Làm đủ 26 ngày/tháng, được nghỉ 4-5 ngày (tùy tháng 30 hay 31 ngày).

Trợ cấp 30k/ngày ăn trưa

Thưởng hiệu suất: Đạt CPQC <35% liên tục 2 tháng, được làm việc tại nhà, chỉ phải đến công ty 3 ngày/tuần.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ HMM

