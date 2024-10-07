Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI

IT phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI

Mức lương
Đến 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 16

- VP2, tòa nhà Sun Square, số 21 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Đọc hiểu tài liệu phân tích nghiệp vụ, phối hợp với đội ngũ phân tích nghiệp vụ tham gia quá trình tư vấn, chọn giải pháp và thiết kế kỹ thuật hệ thống; Giải quyết các bài toán kỹ thuật khó, đào tạo và hướng dẫn các nhân sự trong team; Tham gia các hoạt động nghiên cứu nội bộ nhằm nâng cao năng lực công nghệ, phát triển sản phẩm mới phục vụ thị trường/dự án tương lai; Phát triển các tính năng sản phẩm mới và ứng dụng mới trong môi trường Agile; Lập trình các hệ thống backend xử lý logic nghiệp vụ, luân chuyển công việc, lưu trữ dữ l iệu/tài liệu, tích hợp với các hệ thống backend khác; Phát triển các thành phần và mô-đun giao diện người dùng trên nền tảng web; Lập trình trên cơ sở được thiết kế tốt, hiệu quả bằng cách sử dụng các phương pháp phát triển tốt nhất mới nhất; Nghiên cứu công nghệ mới để thích ứng với hệ thống và các yêu cầu của nghiệp vụ; Lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát tiến độ cũng như chất lượng sản phầm đầu ra; Làm việc và phát triển sản phẩm theo Agile/Scrum.
Đọc hiểu tài liệu phân tích nghiệp vụ, phối hợp với đội ngũ phân tích nghiệp vụ tham gia quá trình tư vấn, chọn giải pháp và thiết kế kỹ thuật hệ thống;
Giải quyết các bài toán kỹ thuật khó, đào tạo và hướng dẫn các nhân sự trong team;
Tham gia các hoạt động nghiên cứu nội bộ nhằm nâng cao năng lực công nghệ, phát triển sản phẩm mới phục vụ thị trường/dự án tương lai;
Phát triển các tính năng sản phẩm mới và ứng dụng mới trong môi trường Agile;
Lập trình các hệ thống backend xử lý logic nghiệp vụ, luân chuyển công việc, lưu trữ dữ l iệu/tài liệu, tích hợp với các hệ thống backend khác;
Phát triển các thành phần và mô-đun giao diện người dùng trên nền tảng web;
Lập trình trên cơ sở được thiết kế tốt, hiệu quả bằng cách sử dụng các phương pháp phát triển tốt nhất mới nhất;
Nghiên cứu công nghệ mới để thích ứng với hệ thống và các yêu cầu của nghiệp vụ;
Lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát tiến độ cũng như chất lượng sản phầm đầu ra;
Làm việc và phát triển sản phẩm theo Agile/Scrum.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan; Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình Backend (Java, C#, NodeJS, Ruby, Python...) hoặc FrontEnd với một trong số các frameworks nổi tiếng (Angular/ReactJS/Vue); Thành thạo HTML5/CSS3/Bootstrap/JavaScript/ jQuery; Có kinh nghiệm với một trong những database: MySQL, Oracle, DB2, Postgres; Nắm vững mô hình web MVC, MVVM; Ưu tiên ứng viên nắm được SCSS; Hiểu biết về webpack như code splitting, handling, asset; Quen thuộc với kiến trúc web micro-service; Có khả năng làm việc nhóm tốt, chủ động báo cáo kết quả công việc được giao.
Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan;
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình Backend (Java, C#, NodeJS, Ruby, Python...) hoặc FrontEnd với một trong số các frameworks nổi tiếng (Angular/ReactJS/Vue);
Thành thạo HTML5/CSS3/Bootstrap/JavaScript/ jQuery;
Có kinh nghiệm với một trong những database: MySQL, Oracle, DB2, Postgres;
Nắm vững mô hình web MVC, MVVM;
Ưu tiên ứng viên nắm được SCSS;
Hiểu biết về webpack như code splitting, handling, asset;
Quen thuộc với kiến trúc web micro-service;
Có khả năng làm việc nhóm tốt, chủ động báo cáo kết quả công việc được giao.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Upto 35tr/ tháng. Thưởng: 2 lần/ năm, thưởng các ngày lễ, review lương định kỳ hàng năm. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp. Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng sống. Được cấp máy tính, công cụ để làm việc. Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động Tham gia các câu lạc bộ free: Đá bóng, cầu lông,...
Thu nhập: Upto 35tr/ tháng.
Thưởng: 2 lần/ năm, thưởng các ngày lễ, review lương định kỳ hàng năm.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng sống.
Được cấp máy tính, công cụ để làm việc.
Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động
Tham gia các câu lạc bộ free: Đá bóng, cầu lông,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10,12,15 và 16, Tòa Vp2, tòa nhà Sun Square, số 21 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-fullstack-developer-thu-nhap-toi-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job204361
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Tuyển Fullstack Developer thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Hạn nộp: 28/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Co-well Châu Á
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Co-well Châu Á
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Tuyển Fullstack Developer thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vikoisoft
Tuyển Web Developer thu nhập 500 - 1.700 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Vikoisoft
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METASOURCE
Tuyển Odoo Developer thu nhập 20 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH METASOURCE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Bản Viên
Tuyển Engineer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Bản Viên
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LIFESUP
Tuyển Dev PHP thu nhập 25 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
LIFESUP
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Tới 28 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Phần mềm MOR
Tuyển Lập Trình Fullstack thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Phần mềm MOR
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mona Media
Tuyển Lập Trình Viên thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Mona Media
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Tuyển Fullstack Developer thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Hạn nộp: 28/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Co-well Châu Á
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Co-well Châu Á
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Tuyển Fullstack Developer thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vikoisoft
Tuyển Web Developer thu nhập 500 - 1.700 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Vikoisoft
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METASOURCE
Tuyển Odoo Developer thu nhập 20 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH METASOURCE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Bản Viên
Tuyển Engineer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Bản Viên
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LIFESUP
Tuyển Dev PHP thu nhập 25 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
LIFESUP
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Tới 28 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Phần mềm MOR
Tuyển Lập Trình Fullstack thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Phần mềm MOR
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mona Media
Tuyển Lập Trình Viên thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Mona Media
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất