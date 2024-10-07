Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 16 - VP2, tòa nhà Sun Square, số 21 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Đọc hiểu tài liệu phân tích nghiệp vụ, phối hợp với đội ngũ phân tích nghiệp vụ tham gia quá trình tư vấn, chọn giải pháp và thiết kế kỹ thuật hệ thống; Giải quyết các bài toán kỹ thuật khó, đào tạo và hướng dẫn các nhân sự trong team; Tham gia các hoạt động nghiên cứu nội bộ nhằm nâng cao năng lực công nghệ, phát triển sản phẩm mới phục vụ thị trường/dự án tương lai; Phát triển các tính năng sản phẩm mới và ứng dụng mới trong môi trường Agile; Lập trình các hệ thống backend xử lý logic nghiệp vụ, luân chuyển công việc, lưu trữ dữ l iệu/tài liệu, tích hợp với các hệ thống backend khác; Phát triển các thành phần và mô-đun giao diện người dùng trên nền tảng web; Lập trình trên cơ sở được thiết kế tốt, hiệu quả bằng cách sử dụng các phương pháp phát triển tốt nhất mới nhất; Nghiên cứu công nghệ mới để thích ứng với hệ thống và các yêu cầu của nghiệp vụ; Lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát tiến độ cũng như chất lượng sản phầm đầu ra; Làm việc và phát triển sản phẩm theo Agile/Scrum.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan; Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình Backend (Java, C#, NodeJS, Ruby, Python...) hoặc FrontEnd với một trong số các frameworks nổi tiếng (Angular/ReactJS/Vue); Thành thạo HTML5/CSS3/Bootstrap/JavaScript/ jQuery; Có kinh nghiệm với một trong những database: MySQL, Oracle, DB2, Postgres; Nắm vững mô hình web MVC, MVVM; Ưu tiên ứng viên nắm được SCSS; Hiểu biết về webpack như code splitting, handling, asset; Quen thuộc với kiến trúc web micro-service; Có khả năng làm việc nhóm tốt, chủ động báo cáo kết quả công việc được giao.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Upto 35tr/ tháng. Thưởng: 2 lần/ năm, thưởng các ngày lễ, review lương định kỳ hàng năm. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp. Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng sống. Được cấp máy tính, công cụ để làm việc. Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động Tham gia các câu lạc bộ free: Đá bóng, cầu lông,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.