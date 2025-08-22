Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Vĩ An làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Vĩ An làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu

Công ty TNHH Vĩ An
Ngày đăng tuyển: 22/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/09/2025
Công ty TNHH Vĩ An

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Vĩ An

Mức lương
9 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BTT 6

- 6 Himlam Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 16 Triệu

- Làm việc với khách hàng là cá nhân, tổ chức
- Triển khai kế hoạch kinh doanh và báo cáo.
- Tìm kiếm, xây dựng quan hệ với các khách hàng .
- Tư vấn khách hàng sử dụng dịch vụ.
- Đàm phán ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Với Mức Lương 9 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, thân thiện.
- Ƭính tình cầu thị, trung thực, hòa đồng, nhiệt huуết, trách nhiệm với công việc, có khả năng làm việc nhóm.
- Ưu tiên biết lập kế hoạch công việc và có khả năng ρhân tích.

Tại Công ty TNHH Vĩ An Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng LƯƠNG CỨNG 8 triệu + hoa hồng + phụ cấp
- Được đào tạo kỹ năng và định hướng phát triển rõ ràng
- Thưởng thâm niên; thưởng lễ tết; thưởng theo quý; du lịch nghỉ mát hàng năm
- Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN…)
- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7, nghỉ chiều Thứ 7 và Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vĩ An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Vĩ An

Công ty TNHH Vĩ An

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P912, Cầu thang 5, CT5, Tòa nhà Mỹ Đình - Sông Đà, Phạm Hùng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

