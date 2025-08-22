Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Vĩ An làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu

Mức lương 9 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

- Làm việc với khách hàng là cá nhân, tổ chức

- Triển khai kế hoạch kinh doanh và báo cáo.

- Tìm kiếm, xây dựng quan hệ với các khách hàng .

- Tư vấn khách hàng sử dụng dịch vụ.

- Đàm phán ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ.

- Nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, thân thiện.

- Ƭính tình cầu thị, trung thực, hòa đồng, nhiệt huуết, trách nhiệm với công việc, có khả năng làm việc nhóm.

- Ưu tiên biết lập kế hoạch công việc và có khả năng ρhân tích.

Tại Công ty TNHH Vĩ An Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng LƯƠNG CỨNG 8 triệu + hoa hồng + phụ cấp

- Được đào tạo kỹ năng và định hướng phát triển rõ ràng

- Thưởng thâm niên; thưởng lễ tết; thưởng theo quý; du lịch nghỉ mát hàng năm

- Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN…)

- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7, nghỉ chiều Thứ 7 và Chủ Nhật.

