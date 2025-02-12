Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN PDCA VŨNG TÀU làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN PDCA VŨNG TÀU
- Bà Rịa Vũng Tàu: Theo quy định công ty
- Môi trường làm việc năng động, hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhân viên phát huy năng lực cá nhân
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Từ 15 Triệu
- Điều hành quản lý các chi nhánh của công ty
- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và định hướng chiến lược chung cho công ty
- Đưa ra mục tiêu, hướng phát triển và chiến lược của công ty.
- Chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của công ty.
- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận, hướng phát triển và tăng trưởng của công ty
- Đảm bảo đạt được các mục tiêu hiện tại và tương lai của công ty như mong đợi của ban giám đốc về tăng trưởng doanh số, lợi nhuận, chất lượng sản phẩm, phát triển nhân tài và các hoạt động khác.
- Lên kế hoạch kinh doanh và marketing
- Quản lý nhân viên để đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất.
- Trình bày báo cáo rõ ràng và đúng hạn cho ban giám đốc, trình bày các đề xuất cho ban giám đốc duyệt.
- Đánh giá tình hình hoạt động của phòng ban các chi nhánh
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương từ 2 năm.
Am hiểu về lĩnh vực mà công ty đang hoạt động.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm điều hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực về xe đạp, xe điện
Có kỹ năng đàm phán
Kỹ năng hoạch định và triển khai chiến lược
Có kinh nghiệm và kiến thức về quản lý và điều hành tổ chức.
Có khả năng lãnh đạo và đào tạo đội ngũ nhân viên.
Có khả năng quản lý tài chính và đưa ra quyết định tài chính chiến lược
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN PDCA VŨNG TÀU Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 15 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN PDCA VŨNG TÀU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI