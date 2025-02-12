Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN PDCA VŨNG TÀU làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN PDCA VŨNG TÀU
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN PDCA VŨNG TÀU

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN PDCA VŨNG TÀU

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: Theo quy định công ty

- Môi trường làm việc năng động, hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhân viên phát huy năng lực cá nhân

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Điều hành quản lý các chi nhánh của công ty
- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và định hướng chiến lược chung cho công ty
- Đưa ra mục tiêu, hướng phát triển và chiến lược của công ty.
- Chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của công ty.
- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận, hướng phát triển và tăng trưởng của công ty
- Đảm bảo đạt được các mục tiêu hiện tại và tương lai của công ty như mong đợi của ban giám đốc về tăng trưởng doanh số, lợi nhuận, chất lượng sản phẩm, phát triển nhân tài và các hoạt động khác.
- Lên kế hoạch kinh doanh và marketing
- Quản lý nhân viên để đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất.
- Trình bày báo cáo rõ ràng và đúng hạn cho ban giám đốc, trình bày các đề xuất cho ban giám đốc duyệt.
- Đánh giá tình hình hoạt động của phòng ban các chi nhánh

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, quản lý kinh tế hay các chuyên ngành liên quan.
Đã có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương từ 2 năm.
Am hiểu về lĩnh vực mà công ty đang hoạt động.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm điều hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực về xe đạp, xe điện
Có kỹ năng đàm phán
Kỹ năng hoạch định và triển khai chiến lược
Có kinh nghiệm và kiến thức về quản lý và điều hành tổ chức.
Có khả năng lãnh đạo và đào tạo đội ngũ nhân viên.
Có khả năng quản lý tài chính và đưa ra quyết định tài chính chiến lược

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN PDCA VŨNG TÀU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 15 triệu VND trở lên
Lương cứng: 15 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN PDCA VŨNG TÀU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN PDCA VŨNG TÀU

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 105 Gateway B, P.Nguyễn An Ninh, TP Vũng tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

