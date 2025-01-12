Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 4 USD

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Mức lương
2,000 - 4 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, thưởng quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh.

- Sản phẩm có chất lượng tốt, ổn định có uy tín và cạnh tranh. Chiến lược phát triển bền vững và chuyên nghiệp.

- Quy mô sản xuất của nhà máy được đánh giá hàng đầu Đông Nam Á về sản xuất máy lọc nước.

- Đội ngũ Ban lãnh đạo có tầm nhìn xa, kiên định với các mục tiêu phát triển.

- Cơ hội tham gia nhiều chương trình văn hóa, teambuilding cho cấp Quản lý của Tập đoàn.

- Được tham dự các khóa đào tạo do Lãnh đạo Tậ, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 2,000 - 4 USD

- Căn cứ vào chiến lược công ty, xu hướng thị trường, nguồn lực của công ty để đề xuất chiến lược sản phẩm, chiến lược kinh doanh, dự báo doanh số, phân bổ chỉ tiêu kinh doanh cho từng vùng theo từng giai đoạn.
- Xây dựng mối quan hệ mật thiết với đối tác kênh GT.
- Tổ chức bán hàng và xây dựng hệ thống quản lý bán hàng chuyên nghiệp
- Xây dựng, phát triển đội ngũ thông qua việc tuyển dụng, đào tạo nhân sự kinh doanh
- Báo cáo công việc định kỳ và các công việc liên quan khác theo chỉ đạo từ Ban lãnh đạo Tập đoàn.

Với Mức Lương 2,000 - 4 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương NSM/ RSM... trong lĩnh vực Điện máy gia dụng/ Thiết bị nhà bếp/ Điện tử/...
• Có mối quan hệ sâu rộng với các Nhà phân phối, Đại lý tại khu vực miền Bắc/ miền Nam.
• Có kiến thức về quản trị bán hàng, lãnh đạo đội ngũ Sales, Phát triển kênh phân phối.
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Work, Excel, Power Point), các công cụ phân tích hoặc phần mềm chuyên dụng.
• Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý theo mục tiêu
• Kỹ năng đào tạo, huấn luyện, truyền cảm hứng
• Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, đàm phán, thương lượng, xử lý tình huống nhanh chóng hiệu quả.
• Khả năng set up và khai phá thị trường tốt, tư duy thị trường nhạy bén.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 2,000 USD - 4,000 USD
Lương cứng: 2,000 USD - 3,000 USD
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hudland Towers, số 06 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

