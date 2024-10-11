Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 722 Điện Biên Phủ, P22, Q Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh Tổ chức, điều hành các hoạt động kinh doanh kênh bán hàng của Công ty. Phát triển các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm cho từng khu vực, thị trường. Lập dự báo doanh số và lợi nhuận cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới. Thực hiện các chương trình kinh doanh bằng việc phát triển các kế hoạch hành động. Phối hợp với phòng Marketing để xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch Marketing, Sales hàng tháng/ hàng năm. Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động xúc tiến kinh doanh. Thực hiện công tác truyền thông đối ngoại cùng với phòng Marketing. Lập kế hoạch dự toán ngân sách trình Ban lãnh đạo công ty xem xét. Thực hiện theo kế hoạch ngân sách của công ty cho hoạt động xúc tiến kinh doanh. Thiêt lập và điều chỉnh giá bán bằng việc kiểm tra giá cả, sự cạnh tranh, cung cầu. Cân đối chỉ tiêu doanh thu cho kênh bán hàng. Đánh giá thông tin về đối thủ cạnh tranh, về khách hàng và thị trường. Xây dựng, quản lý phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng, phù hợp với văn hóa, giá trị cốt lõi Công ty đáp ứng mục tiêu chiến lược, tầm nhìn Công ty. Giám sát việc chấp hành các quy chế, qui định đã đề ra của nhân viên cấp dưới. Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo công ty giao.
Xây dựng chiến lược kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh
Tổ chức, điều hành các hoạt động kinh doanh kênh bán hàng của Công ty.
Phát triển các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm cho từng khu vực, thị trường.
Lập dự báo doanh số và lợi nhuận cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới.
Thực hiện các chương trình kinh doanh bằng việc phát triển các kế hoạch hành động.
Phối hợp với phòng Marketing để xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch Marketing, Sales hàng tháng/ hàng năm.
Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động xúc tiến kinh doanh.
Thực hiện công tác truyền thông đối ngoại cùng với phòng Marketing.
Lập kế hoạch dự toán ngân sách trình Ban lãnh đạo công ty xem xét. Thực hiện theo kế hoạch ngân sách của công ty cho hoạt động xúc tiến kinh doanh.
Thiêt lập và điều chỉnh giá bán bằng việc kiểm tra giá cả, sự cạnh tranh, cung cầu. Cân đối chỉ tiêu doanh thu cho kênh bán hàng.
Đánh giá thông tin về đối thủ cạnh tranh, về khách hàng và thị trường.
Xây dựng, quản lý phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng, phù hợp với văn hóa, giá trị cốt lõi Công ty đáp ứng mục tiêu chiến lược, tầm nhìn Công ty.
Giám sát việc chấp hành các quy chế, qui định đã đề ra của nhân viên cấp dưới.
Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo công ty giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực FMCG, F&B Có kinh nghiệm triển khai kênh GT, MT theo mạng lưới kinh doanh toàn quốc Khả năng thiết lập Khách hàng kênh GT, HORECA. Có kinh nghiệm xây dựng, triển khai hệ thống kênh MT. Có kinh nghiệm triển khai hệ thống quản lý DMS Có khả năng lãnh đạo, lập chiến lược, kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc, tạo động lực cho nhân viên làm việc hiệu quả. Quyết đoán, khả năng tạo ảnh hưởng và dẫn dắt đội ngũ tốt.
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực FMCG, F&B
Có kinh nghiệm triển khai kênh GT, MT theo mạng lưới kinh doanh toàn quốc
Khả năng thiết lập Khách hàng kênh GT, HORECA. Có kinh nghiệm xây dựng, triển khai hệ thống kênh MT.
Có kinh nghiệm triển khai hệ thống quản lý DMS
Có khả năng lãnh đạo, lập chiến lược, kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc, tạo động lực cho nhân viên làm việc hiệu quả.
Quyết đoán, khả năng tạo ảnh hưởng và dẫn dắt đội ngũ tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, từ 30 - 50 triệu
- Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động
- Du Lịch hằng năm theo chế độ của công tu
- Phụ cấp làm việc, phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức danh ....
- Chế độ thưởng lễ tết, thưởng tháng 13
- Đào tạo, Tăng lương hàng năm
- Được cấp máy tính văn phòng, VPP phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ văn phòng : Số 8 Quang Trung Hà Đông ; Nhà Máy: Phương Bản - Xã Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội

