Tuyển Giám đốc kinh doanh Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh

1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành KPI - chỉ tiêu kinh doanh):
Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm của NHBL dành cho phân khúc KH FX, trọng tâm bao gồm: FX, TKTT, Combo,... và các sản phẩm bán chéo khác (theo quy định từng thời kỳ) nhằm hoàn thành/ vượt chỉ tiêu được giao; Xây dựng, mở rộng, quản lý và phát triển danh mục KH FX được giao. Tạo dựng và phát triển các đối tác, công ty khách hàng mới. Thực hiện các chỉ tiêu KPI theo tháng, quý, năm của cá nhân cũng như bám sát với chỉ tiêu chung của Trung tâm/ NHBL. Nâng cao thấu hiểu khách hàng (KYC) một cách chi tiết, tỉ mỉ đảm bảo thường xuyên liên tục cập nhật thông tin và hỗ trợ khách hàng hữu hiệu. Tư vấn gói giải pháp tiện ích toàn diện thay vì bán sản phẩm đơn lẻ góp phần làm tăng số sản phẩm sở hữu/ 1 khách hàng và gia tăng tính gắn kết của khách hàng. Tiên phong bán các sản phẩm cấu trúc, SP phức tạp của Ngân dành riêng cho KH FX. Tham gia tích cực và đóng góp hiệu quả ý tưởng cải tiến quy trình, hoạt động bán hàng của phân khúc KH FX. Duy trì và phát triển các mối quan hệ từ khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng
Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm của NHBL dành cho phân khúc KH FX, trọng tâm bao gồm: FX, TKTT, Combo,... và các sản phẩm bán chéo khác (theo quy định từng thời kỳ) nhằm hoàn thành/ vượt chỉ tiêu được giao;
Xây dựng, mở rộng, quản lý và phát triển danh mục KH FX được giao.
Tạo dựng và phát triển các đối tác, công ty khách hàng mới.
Thực hiện các chỉ tiêu KPI theo tháng, quý, năm của cá nhân cũng như bám sát với chỉ tiêu chung của Trung tâm/ NHBL.
Nâng cao thấu hiểu khách hàng (KYC) một cách chi tiết, tỉ mỉ đảm bảo thường xuyên liên tục cập nhật thông tin và hỗ trợ khách hàng hữu hiệu.
Tư vấn gói giải pháp tiện ích toàn diện thay vì bán sản phẩm đơn lẻ góp phần làm tăng số sản phẩm sở hữu/ 1 khách hàng và gia tăng tính gắn kết của khách hàng.
Tiên phong bán các sản phẩm cấu trúc, SP phức tạp của Ngân dành riêng cho KH FX.
Tham gia tích cực và đóng góp hiệu quả ý tưởng cải tiến quy trình, hoạt động bán hàng của phân khúc KH FX.
Duy trì và phát triển các mối quan hệ từ khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng
2. Quản lý nguồn lực:
Điều phối nhân sự trong nhóm theo thẩm quyền nhằm mục tiêu sử dụng hiệu quả, đạt hiệu suất vận hành và kinh doanh theo cam kết Quản lý, phân công công việc. giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV thuộc mảng công việc phụ trách trong nhóm theo thẩm quyền Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV; cập nhật, phổ biến hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan; Tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm đào tạo Phối hợp tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ thuộc mảng công việc phụ trách trong nhóm theo thẩm quyền Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết trong nhóm Có trách nhiệm kèm cặp, hướng dẫn cán bộ tại đơn vị theo phân công của lãnh đạo
Điều phối nhân sự trong nhóm theo thẩm quyền nhằm mục tiêu sử dụng hiệu quả, đạt hiệu suất vận hành và kinh doanh theo cam kết
Quản lý, phân công công việc. giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV thuộc mảng công việc phụ trách trong nhóm theo thẩm quyền
Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV; cập nhật, phổ biến hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan; Tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm đào tạo
Phối hợp tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ thuộc mảng công việc phụ trách trong nhóm theo thẩm quyền
Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết trong nhóm
Có trách nhiệm kèm cặp, hướng dẫn cán bộ tại đơn vị theo phân công của lãnh đạo
3. Quản lý tuân thủ và kiểm soát rủi ro:
Chủ động nắm bắt, cập nhật các thay đổi của văn bản nghiệp vụ nhằm đảm bảo tư vấn đúng, đủ đến khách hàng Thực hiện việc tuân thủ đúng các quy trình, quy chế các văn bản nghiệp vụ và các văn bản khác của MSB. Thẩm định, đánh giá, kiểm tra thông tin khách hàng chính xác trước khi tiếp nhận yêu cầu mở và sử dụng dịch vụ. Kiểm soát nguồn tiền gửi, giao dịch tuân thủ đúng quy định phòng chống rửa tiền. Báo cáo kịp thời và trung thực các phát sinh có tính rủi ro, các giao dịch đáng ngờ của KH lên lãnh đạo cấp trên. Thực hiện các công tác tiền thẩm định với khách hàng giao dịch ngoại tệ tuân thủ quy định và khẩu vị rủi ro của ngân hàng, pháp luật. Tuân thủ đúng các Quy định về hồ sơ, tỷ giá, phí và các hạn mức theo đúng theo quy định hiện hành của NHBL và MSB. Trình Lãnh đạo cấp trên phê duyệt khi vượt thẩm quyền; Thực hiện đánh giá, phân tích khách hàng định kỳ để quản lý tốt các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình phục vụ khách hàng Quản lý tuân thủ và kiểm soát rủi ro.
Chủ động nắm bắt, cập nhật các thay đổi của văn bản nghiệp vụ nhằm đảm bảo tư vấn đúng, đủ đến khách hàng
Thực hiện việc tuân thủ đúng các quy trình, quy chế các văn bản nghiệp vụ và các văn bản khác của MSB.
Thẩm định, đánh giá, kiểm tra thông tin khách hàng chính xác trước khi tiếp nhận yêu cầu mở và sử dụng dịch vụ. Kiểm soát nguồn tiền gửi, giao dịch tuân thủ đúng quy định phòng chống rửa tiền. Báo cáo kịp thời và trung thực các phát sinh có tính rủi ro, các giao dịch đáng ngờ của KH lên lãnh đạo cấp trên.
Thực hiện các công tác tiền thẩm định với khách hàng giao dịch ngoại tệ tuân thủ quy định và khẩu vị rủi ro của ngân hàng, pháp luật.
Tuân thủ đúng các Quy định về hồ sơ, tỷ giá, phí và các hạn mức theo đúng theo quy định hiện hành của NHBL và MSB. Trình Lãnh đạo cấp trên phê duyệt khi vượt thẩm quyền;
Thực hiện đánh giá, phân tích khách hàng định kỳ để quản lý tốt các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình phục vụ khách hàng
Quản lý tuân thủ và kiểm soát rủi ro.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ:
Học vấn: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành: Ngân hàng, tài chính, kế toán, kinh tế, QTKD, đầu tư, bảo hiểm, bất động sản, du lịch, khách sạn. Ưu tiên ứng viên đã đi du học và có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng
Học vấn: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành: Ngân hàng, tài chính, kế toán, kinh tế, QTKD, đầu tư, bảo hiểm, bất động sản, du lịch, khách sạn. Ưu tiên ứng viên đã đi du học và có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng
2. Kinh nghiệm:
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý khách hàng ưu tiên, khách hàng cao cấp trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng/đầu tư/bảo hiểm/du lịch/khách sạn/du học/tư vấn định cư. Nếu ứng viên chưa có kinh nghiệm về tài chính-ngân hàng thì yêu cầu bán hàng trực tiếp yêu cầu tối thiểu là 5 năm với thành tích bán hàng tốt Ưu tiên các ứng viên có thành tích nổi bật trong bán hàng với nhiều giải thưởng, kỷ lục,...và/hoặc đạt KPI 2 năm gần đây xếp hạng Hoàn thành tốt trở lên
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý khách hàng ưu tiên, khách hàng cao cấp trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng/đầu tư/bảo hiểm/du lịch/khách sạn/du học/tư vấn định cư. Nếu ứng viên chưa có kinh nghiệm về tài chính-ngân hàng thì yêu cầu bán hàng trực tiếp yêu cầu tối thiểu là 5 năm với thành tích bán hàng tốt
Ưu tiên các ứng viên có thành tích nổi bật trong bán hàng với nhiều giải thưởng, kỷ lục,...và/hoặc đạt KPI 2 năm gần đây xếp hạng Hoàn thành tốt trở lên
3. Kiến thức:
Am hiểu lĩnh vực ngân hàng, các sản phẩm của NHBL, các quy trình, quy chế, quy định của NHBL và của MSB; Hiểu rõ về việc phân tích tài chính của Khách hàng và các xu thế phát triển ngành nghề liên quan; Có khả năng trình bày, chia sẻ thông tin, tư vấn và thiết kế cho khách hàng các giải pháp tài chính chuyên sâu về các gói sản phẩm của NHBL phù hợp với từng khách hàng; Có khả năng nhận biết, đánh giá các tiềm ẩn rủi ro từ khách hàng, thị trường và nội bộ để đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả; Hiểu biết các Quy định của Pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh của NHBL.
Am hiểu lĩnh vực ngân hàng, các sản phẩm của NHBL, các quy trình, quy chế, quy định của NHBL và của MSB;
Hiểu rõ về việc phân tích tài chính của Khách hàng và các xu thế phát triển ngành nghề liên quan;
Có khả năng trình bày, chia sẻ thông tin, tư vấn và thiết kế cho khách hàng các giải pháp tài chính chuyên sâu về các gói sản phẩm của NHBL phù hợp với từng khách hàng;
Có khả năng nhận biết, đánh giá các tiềm ẩn rủi ro từ khách hàng, thị trường và nội bộ để đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả;
Hiểu biết các Quy định của Pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh của NHBL.
4. Năng lực: - Năng lực chung:
4. Năng lực:
- Năng lực chung:
Khả năng xây dựng mối quan hệ; Khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề; Khả năng tiếp thị, điều tra và dự báo thị trường;
Khả năng xây dựng mối quan hệ;
Khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề;
Khả năng tiếp thị, điều tra và dự báo thị trường;
- Năng lực chuyên môn:
Kỹ năng tư vấn bán hàng; Kỹ năng giao tiếp và truyền thông; Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện; Kỹ năng thẩm định khách hàng; Kỹ năng quản lý chất lượng dịch vụ.
Kỹ năng tư vấn bán hàng;
Kỹ năng giao tiếp và truyền thông;
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện;
Kỹ năng thẩm định khách hàng;
Kỹ năng quản lý chất lượng dịch vụ.
5. Các yêu cầu khác:
Có mối quan hệ xã hội rộng, có khả năng xây dựng và phát triển quan hệ với những KH có thu nhập khá giả, các KH có vị trí XH cao,... Không nói ngọng, nói lắp, có kỹ năng thuyết trình và giao tiếp tốt. Có sức khỏe tốt, không ngại làm việc với áp lực cao và di chuyển nhiều trong ngày.
Có mối quan hệ xã hội rộng, có khả năng xây dựng và phát triển quan hệ với những KH có thu nhập khá giả, các KH có vị trí XH cao,...
Không nói ngọng, nói lắp, có kỹ năng thuyết trình và giao tiếp tốt.
Có sức khỏe tốt, không ngại làm việc với áp lực cao và di chuyển nhiều trong ngày.

Quyền Lợi Được Hưởng

1. Lương thưởng hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn. Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng và một số vị trí đặc thù). Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.
Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.
Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng và một số vị trí đặc thù).
Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.
2. Chính sách phúc lợi toàn diện:
Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân thọ riêng cho cán bộ nhân viên MSB. Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,... Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.
Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân thọ riêng cho cán bộ nhân viên MSB.
Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,...
Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.
3. Đào tạo và thăng tiến:
Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc. Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành. Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai. Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.
Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.
Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.
Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.
Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.
4. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:
Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau. Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục. Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ. Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".
Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.
Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.
Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.
Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.
Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Đống Đa, TP. Hà Nội

