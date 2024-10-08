Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 Tú Mỡ - Trung Hòa - Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Hoạch định chiến lược và triển khai kế hoạch kinh doanh kênh GT toàn quốc.

- Quản trị bán hàng. Xây dựng kế hoạch bán hàng

- Phụ trách phát triển kinh doanh kênh GT Tìm kiếm, xây dựng, phát triển hệ thống đại lý/NPP mới trên địa bàn được giao (Miền Bắc và Miền Trung ) theo định hướng của Công ty.

- Đề xuất các chính sách, chương trình bán hàng, chương trình marketing, giải pháp nhằm duy trì và phát triển thị trường.

- Quản lí và đào tạo nhân viên trong kênh GT

- Lên kế hoạch, báo cáo kết quả cho BGĐ

- Làm việc trực tiếp với NPP các tỉnh, Khách hàng ở khu vực phụ trách

- Quản trị khách hàng. Khảo sát thị trường, khách hàng tiềm năng. Phối hợp phòng MKT khảo sát thông tin đối thủ cạnh tranh

- Phân bổ chỉ tiêu doanh số, chính sách bán hàng cho từng nhân viên quản lý.

- Theo dõi, kiểm tra rà soát công tác bán hàng, đề xuất các phương án khi có sự thay đổi trên thị trường nhằm đạt mục tiêu doanh số.

- Đảm bảo đạt doanh số bán hàng của nhóm theo chỉ tiêu được giao.

- Quản trị công nợ, theo dõi công nợ, đảm bảo khách hàng và nhân viên thực hiện đúng chính sách công nợ của Công ty.

- Đốc thúc, phối hợp với nhân viên rà soát thu hồi Công nợ nộp về Công ty.

- Tuyển dụng, Đánh giá, Hướng dẫn, đào tạo và duy trì đội ngũ nhân viên trong phạm vi được giao.

- Xây dựng hệ thống báo cáo, chính sách bán hàng cho kênh, chính sách lương PKD.

- Xây dựng, phát triển đào tạo đội ngũ kênh theo định hướng

- Đàm phán hợp đồng và quản lý công nợ.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: từ 30 - 45 tuổi. Tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Marketing, Truyền thông và các chuyên ngành có liên quan Đã có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Am hiểu về kinh doanh. Có hiểu biết về marketing. Có mối quan hệ với các hệ thống NPP ngành hàng tiêu dùng chậm, kim khí, điện máy. Am hiểu địa bàn Miền Bắc, Miền Trung Có kinh nghiệm làm ngành hàng SMCG ít nhất 3 năm Sẵn sàng đi công tác tỉnh dài ngày Kỹ năng: Phân tích, giải quyết vấn đề. Xử lý công việc linh hoạt, nhạy bén, chủ động Kỹ năng quản trị mục tiêu. Kỹ năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao. Kỹ năng làm việc nhóm, kiểm soát và phân công công việc. Kỹ năng xây dựng kế hoạch, hoạch định chiến lược dài hạn. Kỹ năng đào tạo, dẫn dắt đội ngũ, điều phối nhân sự cấp dưới Kỹ năng ứng biến linh hoạt, nhanh nhạy trong nhiều tình huống Chủ động trong công việc, chính trực, kỉ luật

Phân tích, giải quyết vấn đề. Xử lý công việc linh hoạt, nhạy bén, chủ động

Kỹ năng quản trị mục tiêu.

Kỹ năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao. Kỹ năng làm việc nhóm, kiểm soát và phân công công việc.

Kỹ năng xây dựng kế hoạch, hoạch định chiến lược dài hạn.

Kỹ năng đào tạo, dẫn dắt đội ngũ, điều phối nhân sự cấp dưới

Kỹ năng ứng biến linh hoạt, nhanh nhạy trong nhiều tình huống

Chủ động trong công việc, chính trực, kỉ luật

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh : LCB 25- 35 Triệu +% Doanh Thu. Thu Nhập từ 35-60tr ( LCB thỏa thuận theo năng lực) Cấp máy tính làm việc Cấp xe đi Công tác Chính sách thưởng lễ, tết, thưởng kinh doanh Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, năng động, sáng tạo, cơ hội thăng tiến, phát triển rõ ràng Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN

