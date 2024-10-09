Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ATT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ATT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ATT VIỆT NAM

Giám đốc kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ATT VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Sao Mai, 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý các công việc chung của bộ phận kinh doanh; Nhận báo cáo từ Trưởng phòng kinh doanh về các công việc cụ thể hàng tuần; Định hướng kinh doanh đối với toàn bộ phòng, đặt các mục tiêu kinh doanh cần đạt theo tuần/ tháng/ quý; Bàn bạc với Ban giám đốc về Mục tiêu kinh doanh trong năm, đề xuất yêu cầu nguyện vọng của các nhân viên trong bộ phận kinh doanh Hỗ trợ nhân viên/ Trưởng phòng Kinh doanh trong những vấn đề cần sự có mặt của Ban lãnh đạo, khi làm việc với các cơ quan Nhà nước. Duyệt các yêu cầu tuyển dụng, thay đổi điều chuyển nhân sự trong bộ phận. Quản lý tất cả các vấn đề ảnh hưởng tới việc phát triển kinh doanh Công ty: đầu tư mới, mở rộng thị trường, nghiệp vụ nhân viên kinh doanh và công viêc nhân viên nghiệp vụ
Quản lý các công việc chung của bộ phận kinh doanh; Nhận báo cáo từ Trưởng phòng kinh doanh về các công việc cụ thể hàng tuần;
Định hướng kinh doanh đối với toàn bộ phòng, đặt các mục tiêu kinh doanh cần đạt theo tuần/ tháng/ quý;
Bàn bạc với Ban giám đốc về Mục tiêu kinh doanh trong năm, đề xuất yêu cầu nguyện vọng của các nhân viên trong bộ phận kinh doanh
Hỗ trợ nhân viên/ Trưởng phòng Kinh doanh trong những vấn đề cần sự có mặt của Ban lãnh đạo, khi làm việc với các cơ quan Nhà nước.
Duyệt các yêu cầu tuyển dụng, thay đổi điều chuyển nhân sự trong bộ phận.
Quản lý tất cả các vấn đề ảnh hưởng tới việc phát triển kinh doanh Công ty: đầu tư mới, mở rộng thị trường, nghiệp vụ nhân viên kinh doanh và công viêc nhân viên nghiệp vụ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Cao đẳng/ Đại học; Sales: 6 năm vị trí tương đương; Quản lý: 3 năm tương đương; Sử dụng thành thạo Office: Word, Excel... Nhanh nhẹn, học hỏi nhanh, có tâm huyết với công việc, đam mê sales Yêu cầu ngoài lề: Có thể uống rượu, không bị say xe, làm việc trên điện thoại và laptop khi đi công tác
Tốt nghiệp: Cao đẳng/ Đại học;
Sales: 6 năm vị trí tương đương;
Quản lý: 3 năm tương đương;
Sử dụng thành thạo Office: Word, Excel...
Nhanh nhẹn, học hỏi nhanh, có tâm huyết với công việc, đam mê sales
Yêu cầu ngoài lề: Có thể uống rượu, không bị say xe, làm việc trên điện thoại và laptop khi đi công tác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ATT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và thưởng cạnh tranh theo chính sách Công ty. Các khóa huấn luyện nội bộ và bên ngoài. Các phúc lợi khác theo chính sách Công ty.
Lương và thưởng cạnh tranh theo chính sách Công ty.
Các khóa huấn luyện nội bộ và bên ngoài.
Các phúc lợi khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ATT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ATT VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ATT VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

