Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH công nghệ TLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 35, LK11B, khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Chiến lược kinh doanh:

+ Phát triển và thực hiện chiến lược kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận

+ Phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh và cơ hội để xây dựng các chiến lược và kế hoạch phù hợp.

Quan hệ khách hàng:

+ Xây dựng và duy trì các mối quan hệ chiến lược với khách hàng quan trọng và đối tác kinh doanh

+ Giải quyết vấn đề khiếu nại của khách hàng một cách hiệu quả

Tăng trưởng doanh thu:

+ Xác định các cơ hội kinh doanh mới và phát triển các kế hoạch để gia tăng doanh thu.

+ Thực hiện các hoạt động tiếp thị và bán hàng để mở rộng thị trường và gia tăng doanh số.

Báo cáo và phân tích:

+ Theo dõi và phân tích các chỉ số kinh doanh, báo cáo kết quả hoạt động và đưa ra các giải pháp cải thiện.

+ Cung cấp các báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh cho Ban Giám Đốc.

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm phần mềm Nhân sự, dự án phần mềm và dịch vụ nhân sự. Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc lĩnh vực Phần mềm Nhân sự, dịch vụ nhân sự. Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách. Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm phần mềm Nhân sự, dự án phần mềm và dịch vụ nhân sự.

Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc lĩnh vực Phần mềm Nhân sự, dịch vụ nhân sự.

Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách.

Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Maketing, Sale .., kinh nghiệm trên 3 năm. Giới tính: Nam hoặc Nữ. Ngoại hình: Hình thức dễ nhìn, dễ gây thiện cảm; nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, sức khỏe tốt. Tuổi: Không quá 35 tuổi. Ưu tiên có kinh nghiệm làm về lĩnh vực Phần mềm Nhân sự, phần mềm bán hàng, Dịch vụ quản trị nhân sự ...

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Maketing, Sale .., kinh nghiệm trên 3 năm.

Giới tính: Nam hoặc Nữ.

Ngoại hình: Hình thức dễ nhìn, dễ gây thiện cảm; nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, sức khỏe tốt.

Tuổi: Không quá 35 tuổi.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm về lĩnh vực Phần mềm Nhân sự, phần mềm bán hàng, Dịch vụ quản trị nhân sự ...

Tại Công ty TNHH công nghệ TLA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp. Lương cứng: 30.000.000vnđ - 40.000.000vnđ + các khoản phụ cấp + theo sản phẩm (có thể đạt mức độ rất cao tuỳ nếu đóng góp lớn cho công ty) Hưởng lương cứng; BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Lương cứng: 30.000.000vnđ - 40.000.000vnđ + các khoản phụ cấp + theo sản phẩm (có thể đạt mức độ rất cao tuỳ nếu đóng góp lớn cho công ty)

Hưởng lương cứng; BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ TLA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin