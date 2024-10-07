Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nhung Như làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 9 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý khách hàng trọng điểm của kênh để đạt chỉ tiêu doanh số công ty đề ra

• Phát triển mở rộng hệ thống khách hàng thuộc kênh HRC gia tăng độ phủ hàng hóa tại các khách hàng hiện hữu được giao.

• Trực tiếp đào tạo và quản lý nhân viên bán hàng

• Chịu trách nhiệm lập báo cáo kinh doanh theo tháng, quí, năm của các khách hàng phụ trách. Chịu trách nhiệm phân tích kết quả của khách hàng phụ trách và báo cáo cho người quản lý trực tiếp.

• Hợp tác với các phòng ban trong Công ty để vận hành công việc hiệu quả nhất.

• Quản lý ngân sách bán hàng để kiểm soát chi phí trong giới hạn cho phép.

• Thăm hỏi khách hàng thường xuyên theo lịch công tác tuần.

• Triển khai thông tin chương trình khuyến mãi tháng, chương trình hỗ trợ trưng bày đến khách hàng Horeca theo tính chất yêu cầu công việc

• Phát mẫu sản phẩm mới Cty triển khai cho khách hàng Horeca tại khu vực

• Thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh: sản phẩm mới, chính sách bán hàng, khuyến mãi...

• Nhận đơn đặt hàng, lên hợp đồng kinh tế để trình giám đốc.

• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

• Chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng, quản lý công nợ khách hàng.

• Tổ chức các cuộc họp, hướng dẫn đào tạo và đưa ra chiến lược kinh doanh cho nhân viên.

• Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành QTKD, Marketing; Thực Phẩm

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc Horeca tại các Công ty, Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng- thực phẩm

• Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian, kỹ năng đọc & phân tích số liệu;

• Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, lập kế hoạch, hoạch định chiến lược kinh doanh

• Sử dụng tốt tiếng Anh giao tiếp

• Yêu cầu thành thạo excel, phân tích số liệu tốt

• Kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt;

• Có tinh thần cầu tiến, tính chủ động & tư duy tổ chức;

• Làm việc trong môi trường có áp lực cao

- Độ tuổi: 30-45

- Giới tính: Nam & Nữ

- Kinh nghiệm: Trên 5 năm

Tại Công Ty Cổ Phần Nhung Như Thì Được Hưởng Những Gì

• BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động

• Lương thưởng theo thỏa thuận và xứng đáng với năng lực

• Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, lịch sự chuyên nghiệp, xây dựng và phát triển sự nghiệp lâu dài.

• Thưởng cuối năm và thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ngày lễ tết theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhung Như

