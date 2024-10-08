Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Minh Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa CT4 Vimeco, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh (6 tháng/lần và bảo vệ KH với BLĐ) Xây dựng định hướng bán hàng cho bộ phận KD trên dự án/sản phẩm công ty ký F1/F0. Tuyển dụng nhân viên kinh doanh, đào tạo và xây dựng, triển khai kế hoạch chỉ tiêu bán hàng Chịu trách nhiệm về doanh số/chỉ tiêu bán hàng của khối KD với BLĐ Quản lý nhân viên, chủ động đánh giá hiệu quả hoạt động của khối kinh doanh, hỗ trợ NVKD/TPKD trong các giao dịch với khách hàngvà xử lý các vấn đề phát sinh. Đề xuất các kế hoạch tiếp thị hoặc MKT về sản phẩm phù hợp cho khối KD để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh tốt hơn. Thay mặt đại diện công ty ký kết các hợp đồng/ phân phối dự án, hợp đồng đặt cọc, các giao dịch BĐS với khách hàng, hoặc các đối tác, đại diện phát biểu trong các sự kiện khách hàng (nếu có yêu cầu của BLĐ). Đào tạo trực tiếp hoặc phối hợp với các phòng ban khác để setup các chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng cho đội ngũ nhân sự bên dưới Hỗ trợ, đào tạo thêm cho các NVKD/TPKD về kỹ năng quản lý, phát triển nguồn khách hàng, giao tiếp, đàm phán... Gắn kết, thúc đẩy, khen ngợi tạo động lực cho anh chị em toàn khối Tham gia các buổi họp định kỳ hoặc đột xuất do Ban lãnh đạo yêu cầu Truyền tải nét đẹp văn hoá, quy trình, quy định làm việc hiệu quả đến nhân viên. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình hoạt động kinh doanh của khối.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 30 - 40 tuổi. Có kinh nghiệm quản lý từ 3 năm trở lên. Có khả năng lập kế hoạch. Khả năng đào tạo, huấn luyện và cân bằng cảm xúc tốt. Có tầm nhìn, trách nhiệm. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình. Có khả năng thiết lập quy trình bán hàng. Có mối quan hệ tốt với cộng đồng môi giới, đại lý sàn bất động sản. Tốt nghiệp cao đẳng/Đại học các ngành về Kinh tế, thương mại. Hiểu về kiến thức chuyên môn: thị trường BĐS, đầu tư, kinh tế...

Tại Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Minh Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng theo thỏa thuận + hoa hồng dự án+ thưởng. Thưởng nóng: theo quy chế của công ty/dự án Bảo hiểm xã hội: Theo quy định chung công ty. Nhiều cơ hội phát triển, lộ trình rõ ràng. Chính sách phúc lợi tốt: du lịch nghỉ mát, team building Tham gia các sự kiện công ty: 20/10; 8/3; Trung thu, tiệc cuối năm, sinh nhật.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Minh Phương

