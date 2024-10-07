Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Mức lương 40 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 389 Đê La Thành, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và chỉ tiêu kinh doanh mà công ty giao cho mảng kinh doanh khách hàng đối tác, khách hàng riêng lẻ, khách hàng trực tiếp. Xây dựng và tổ chức bộ máy kinh doanh, giao chỉ tiêu gồm các phòng kinh doanh khách hàng đối tác, khách hàng riêng lẻ, khách hàng trực tiếp. Xây dựng bộ tài liệu bán hàng, profile, sales kit, TVC .... để giới thiệu tới khách hàng. Đầu mối marketing xây dựng hệ thống khách hàng, dịch vụ khách hàng trong giai đoạn bán hàng và sau bán hàng. Quản lý hoạt động booking và thư ký biên tập theo nhóm đối tượng khách hàng. Phối hợp với Phòng Sản xuất, media agency, và các bộ phận phòng ban khác trong Công ty để thực hiện nhiệm vụ. Các công việc phát sinh khác theo tính chất công việc khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành về quản trị kinh doanh, marketing, truyền thông, hoặc các ngành liên quan đến truyền hình, điện ảnh ... Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự Nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm và chủ động trong công việc. Có mối quan hệ tốt với truyền thông, báo chí, các công ty tổ chức sự kiện, có mối quan hệ xã hội rộng, ngoại giao và ứng xử tốt. Tư duy nhạy bén, tác phong làm việc chuyên nghiệp Có khả năng làm việc với nhân sự: giao tiếp, truyền đạt và lắng nghe, hướng dẫn, giải quyết xung đột. Có khả năng huấn luyện, đào tạo nhân viên trong bộ phận.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. Làm việc trong môi trường năng động với cơ hội tạo dựng sự nghiệp bền vững, lâu dài; Được hưởng lương theo quy định hiện hành của Nhà nước và Phúc lợi chung của công ty; Được xét tăng lương hàng năm; Được thưởng lễ, tết, tháng 13 theo quy định của công ty; Được đánh giá theo đúng năng lực, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh

