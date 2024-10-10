Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Giám đốc kinh doanh

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, Tháp B Tòa Central Point 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Nghiên cứu thị trường, định hướng, nâng cấp sản phẩm phù hợp với xu hướng thị trường; Phối hợp với bộ phận tuyển dụng nhân sự để xây dựng bộ máy triển khai dự án (kinh doanh, marketing), phỏng vấn và lựa chọn ứng viên đồng hành phù hợp; Nghiên cứu, khảo sát thị trường du lịch để nắm bắt insight người dùng, từ đó khai thác cho các tính năng của APP; Xây dựng chiến lược kinh doanh, đa dạng phương án, dựa trên tính năng của app/dự án. Trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán với đối tác, chào hàng với các khách hàng là công ty, đại diện sở ban ngành du lịch của các địa phương; Hiểu biết về các tour tuyến và các dịch vụ, hướng dẫn và hỗ trợ cho nhân viên tính giá, lên chương trình và tiếp xúc, thuyết phục khách hàng. Lên kế hoạch mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới thông qua các nguồn thông tin khác nhau Xây dựng kế hoạch và mục tiêu kinh doanh trong từng tuần, từng tháng, năm. Tiếp xúc trực tiếp và tư vấn cho những khách hàng lớn có tiềm năng cao. Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của QLTT và Ban giám đốc
Nghiên cứu thị trường, định hướng, nâng cấp sản phẩm phù hợp với xu hướng thị trường;
Phối hợp với bộ phận tuyển dụng nhân sự để xây dựng bộ máy triển khai dự án (kinh doanh, marketing), phỏng vấn và lựa chọn ứng viên đồng hành phù hợp;
Nghiên cứu, khảo sát thị trường du lịch để nắm bắt insight người dùng, từ đó khai thác cho các tính năng của APP;
Xây dựng chiến lược kinh doanh, đa dạng phương án, dựa trên tính năng của app/dự án.
Trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán với đối tác, chào hàng với các khách hàng là công ty, đại diện sở ban ngành du lịch của các địa phương;
Hiểu biết về các tour tuyến và các dịch vụ, hướng dẫn và hỗ trợ cho nhân viên tính giá, lên chương trình và tiếp xúc, thuyết phục khách hàng.
Lên kế hoạch mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới thông qua các nguồn thông tin khác nhau
Xây dựng kế hoạch và mục tiêu kinh doanh trong từng tuần, từng tháng, năm.
Tiếp xúc trực tiếp và tư vấn cho những khách hàng lớn có tiềm năng cao.
Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của QLTT và Ban giám đốc

Kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, kinh doanh online trên các nền tảng (Sàn TMĐT; App booking liên quan Du lịch, OTA...) Có Tầm nhìn xa, đam mê công nghệ, khả năng đọc hiểu sản phẩm tốt Có kinh nghiệm và kỹ năng MMO, để nhanh chóng nắm bắt các xu hướng kinh doanh của thị trường trực tuyến, từ đó có phương án khai thác nhạy bén, hiệu quả. Có kỹ năng Marketing, để tham gia quá trình xây dựng tính năng cho app, thiết lập chính sách giá cho các gói kinh doanh, cũng như xác định kênh phân phối và có chiến thuật truyền thông, quảng bá phù hợp. Từng triển khai dự án tương tự, có kết quả thể hiện là một lợi thế. Kỹ năng quản trị chiến lược: Có khả năng nhận định, phân tích, đánh giá thị trường. Có tư duy chiến lược sâu sắc (gồm tư duy tổng hợp, phân tích, hệ thống, sáng tạo và logic). Kỹ năng mềm: Kỹ năng lãnh đạo và truyền cảm hứng, giao việc, giải quyết vấn đề, đối nội/đối ngoại các cấp. Phẩm chất cá nhân khác: Là người trách nhiệm, tinh tế, kiên nhẫn, quyết đoán, và nhạy bén trong công việc.
Kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, kinh doanh online trên các nền tảng (Sàn TMĐT; App booking liên quan Du lịch, OTA...)
Có Tầm nhìn xa, đam mê công nghệ, khả năng đọc hiểu sản phẩm tốt
Có kinh nghiệm và kỹ năng MMO, để nhanh chóng nắm bắt các xu hướng kinh doanh của thị trường trực tuyến, từ đó có phương án khai thác nhạy bén, hiệu quả.
Có kỹ năng Marketing, để tham gia quá trình xây dựng tính năng cho app, thiết lập chính sách giá cho các gói kinh doanh, cũng như xác định kênh phân phối và có chiến thuật truyền thông, quảng bá phù hợp.
Từng triển khai dự án tương tự, có kết quả thể hiện là một lợi thế.
Kỹ năng quản trị chiến lược: Có khả năng nhận định, phân tích, đánh giá thị trường. Có tư duy chiến lược sâu sắc (gồm tư duy tổng hợp, phân tích, hệ thống, sáng tạo và logic).
Kỹ năng mềm: Kỹ năng lãnh đạo và truyền cảm hứng, giao việc, giải quyết vấn đề, đối nội/đối ngoại các cấp.
Phẩm chất cá nhân khác: Là người trách nhiệm, tinh tế, kiên nhẫn, quyết đoán, và nhạy bén trong công việc.

Quyền lợi:
Lương tháng 13, thưởng cuối năm + thưởng dự án + thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau... Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm Tham gia BH Tự nguyện NV Care Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,.. Trợ cấp thai sản hấp dẫn cho nhân viên nữ
Lương tháng 13, thưởng cuối năm + thưởng dự án + thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước
Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Tham gia BH Tự nguyện NV Care
Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc
Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,..
Trợ cấp thai sản hấp dẫn cho nhân viên nữ
Đào tạo:
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar kỹ thuật, hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến
Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn
Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar kỹ thuật, hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty
Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3A, Tòa nhà N07-B3, KĐT mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

