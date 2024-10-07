Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BOY BABERSHOP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Nam

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh tổng thể cho công ty Phát triển và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác chiến lược Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược phù hợp Lập kế hoạch ngân sách và dự báo doanh số cho bộ phận kinh doanh Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng lớn Báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh cho Ban Giám đốc Đề xuất cải tiến quy trình, chính sách bán hàng để nâng cao hiệu quả

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan Không yêu cầu kinh nghiệm, tuy nhiên ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý kinh doanh hoặc vị trí tương đương Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự xuất sắc Tư duy chiến lược và khả năng phân tích thị trường tốt Kỹ năng đàm phán và thuyết trình thuyết phục Khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian hiệu quả Có kiến thức về các công cụ phân tích dữ liệu và CRM Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành Barber Shop

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BOY BABERSHOP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực và kinh nghiệm Thưởng hiệu suất theo quý và thưởng cuối năm hấp dẫn Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý và lãnh đạo Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong công ty Chế độ bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho bản thân và người thân Được cấp xe công ty và điện thoại di động Nghỉ phép năm theo quy định và các chế độ phúc lợi khác theo luật lao động Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và nhiều thách thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BOY BABERSHOP

