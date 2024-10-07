Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BOY BABERSHOP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BOY BABERSHOP
- Hà Nội:
- Miền Nam
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh tổng thể cho công ty
Phát triển và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác chiến lược
Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược phù hợp
Lập kế hoạch ngân sách và dự báo doanh số cho bộ phận kinh doanh
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng lớn
Báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh cho Ban Giám đốc
Đề xuất cải tiến quy trình, chính sách bán hàng để nâng cao hiệu quả
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, tuy nhiên ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý kinh doanh hoặc vị trí tương đương
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự xuất sắc
Tư duy chiến lược và khả năng phân tích thị trường tốt
Kỹ năng đàm phán và thuyết trình thuyết phục
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian hiệu quả
Có kiến thức về các công cụ phân tích dữ liệu và CRM
Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành Barber Shop
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BOY BABERSHOP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực và kinh nghiệm
Thưởng hiệu suất theo quý và thưởng cuối năm hấp dẫn
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý và lãnh đạo
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong công ty
Chế độ bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho bản thân và người thân
Được cấp xe công ty và điện thoại di động
Nghỉ phép năm theo quy định và các chế độ phúc lợi khác theo luật lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và nhiều thách thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BOY BABERSHOP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
