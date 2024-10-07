Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 41 Thi Sách, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

- Lập kế hoạch chiến lược kinh doanh bán lẻ dài hạn và ngắn hạn, thiết lập mục tiêu và phương hướng phát triển cho công ty.

- Thực hiện nghiên cứu thị trường để hiểu rõ xu hướng, nhu cầu của khách hàng và tình hình cạnh tranh thị trường bán lẻ đồng hồ

- Tìm kiếm và khai thác các cơ hội kinh doanh mới nhằm mở rộng thị trường bán lẻ và tăng trưởng doanh thu.

- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, huấn luyện và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh. Đảm bảo nhân viên có đủ kỹ năng và kiến thức để thực hiện công việc hiệu quả.

- Thiết lập các mục tiêu cụ thể cho từng thành viên và đánh giá hiệu suất công việc định kỳ.

- Xử lý các khiếu nại, yêu cầu và vấn đề phát sinh từ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

- Xây dựng và quản lý ngân sách kinh doanh kênh bán lẻ, đảm bảo sử dụng nguồn lực hiệu quả và đạt được mục tiêu tài chính.

- Giám sát và kiểm soát các khoản chi phí vận hành kênh bán lẻ, đảm bảo chi tiêu hợp lý và tối ưu hóa lợi nhuận.

- Cung cấp các báo cáo tài chính định kỳ, đánh giá hiệu quả hoạt động và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

- Đã từng quản lý đội ngũ kinh doanh, có kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh bán lẻ

Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực: Rank lương 35.000.000 – 50.000.000 VNĐ/tháng (có thể đàm phán thêm nếu ứng viên vượt trội). Thu nhập chưa bao gồm thưởng doanh thu, chi phí công tác theo quy định công tác phí (không ảnh hưởng bởi doanh thu) Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN Khám sức khỏe định kỳ Review lương hàng năm, thưởng lễ Tết, lương tháng 13... Tham gia các lớp đào tạo, sự kiện gắn kết, team building, ... Môi trường cởi mở, năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến Phòng ăn đầy đủ tủ lạnh, lò vi sóng, bánh kẹo trà và cafe thỏa thích.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin