Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 13 - 24 triệu Toàn thời gian tại Bình Định

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ USS
- Bình Định:
- Bình Định
- Quảng Ngãi
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 24 Triệu
Mở rộng mạng lưới phân phối, tăng độ phủ hàng hóa khu vực phụ trách
Phát triển doanh số bán, gia tăng thị phần, xây dựng quan hệ khách hàng với nhà phân phối, cửa hàng
Đề xuất điều kiện thương mại, báo giá, chiết khấu,... khi triển khai bán hàng
Lập kế hoạch bán hàng, tần suất chăm sóc, trưng bày hàng, giải quyết các công việc khu vực mình phụ trách theo tuần, tháng
Lên kế hoạch quản lý, đào tạo, hỗ trợ nhân viên bán hàng giải quyết các vấn đề khó khăn
Giám sát việc trưng bày sản phẩm và đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng
Xử lý các vấn đề phát sinh và khiếu nại của khách hàng
Thực hiện báo cáo hàng tuần, hàng tháng về doanh số bán hàng và xu hướng thị trường. Báo cáo công việc cho Quản lý trực tiếp hoặc cho Ban Giám Đốc khi có yêu cầu
Đảm bảo tuân thủ các quy trình, chính sách bán hàng của Công ty
Phối hợp với các bộ phận khác để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh
Với Mức Lương 13 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học ngành Kinh tế/ Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ngành FMCG
Am hiểu thị trường phụ trách, có kinh nghiệm thiết lập tuyến bán hàng
Quản lý hoạt động Phân Phối, Nhân viên Sale, hàng hóa, hình ảnh tại điểm bán
Kỹ năng quản lý dự án, giải quyết vấn đề
Kỹ năng giao tốt, khả năng đàm phán và chốt hợp đồng
Kỹ năng quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh
Kỹ năng phân tích, đánh giá & báo cáo
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ USS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản (không áp % đạt số) + các khoản phụ cấp, thưởng doanh số x % (cơ chế mở)
Tham gia BHXH đầy đủ
Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam, theo Nội quy lao động và quy định tài chính của công ty
Chế độ đào tạo & phát triển nghề nghiệp
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ USS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
