Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 13 - 24 triệu Toàn thời gian tại Bình Định

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ USS
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ USS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ USS

Mức lương
13 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- Bình Định

- Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 24 Triệu

Mở rộng mạng lưới phân phối, tăng độ phủ hàng hóa khu vực phụ trách Phát triển doanh số bán, gia tăng thị phần, xây dựng quan hệ khách hàng với nhà phân phối, cửa hàng Đề xuất điều kiện thương mại, báo giá, chiết khấu,... khi triển khai bán hàng Lập kế hoạch bán hàng, tần suất chăm sóc, trưng bày hàng, giải quyết các công việc khu vực mình phụ trách theo tuần, tháng Lên kế hoạch quản lý, đào tạo, hỗ trợ nhân viên bán hàng giải quyết các vấn đề khó khăn Giám sát việc trưng bày sản phẩm và đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng Xử lý các vấn đề phát sinh và khiếu nại của khách hàng Thực hiện báo cáo hàng tuần, hàng tháng về doanh số bán hàng và xu hướng thị trường. Báo cáo công việc cho Quản lý trực tiếp hoặc cho Ban Giám Đốc khi có yêu cầu Đảm bảo tuân thủ các quy trình, chính sách bán hàng của Công ty Phối hợp với các bộ phận khác để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh
Với Mức Lương 13 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học ngành Kinh tế/ Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ngành FMCG Am hiểu thị trường phụ trách, có kinh nghiệm thiết lập tuyến bán hàng Quản lý hoạt động Phân Phối, Nhân viên Sale, hàng hóa, hình ảnh tại điểm bán Kỹ năng quản lý dự án, giải quyết vấn đề Kỹ năng giao tốt, khả năng đàm phán và chốt hợp đồng Kỹ năng quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh Kỹ năng phân tích, đánh giá & báo cáo
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ USS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (không áp % đạt số) + các khoản phụ cấp, thưởng doanh số x % (cơ chế mở) Tham gia BHXH đầy đủ Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam, theo Nội quy lao động và quy định tài chính của công ty Chế độ đào tạo & phát triển nghề nghiệp Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ USS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ USS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 301 Đống Đa, Phường Thị Nại, Thành Phố Quy Nhơn, Bình Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

