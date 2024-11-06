Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Tới 35 triệu Toàn thời gian tại Gia Lai

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Gia Lai: - Gia Lai - Đắk Lắk - Lâm Đồng ...và 9 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Maxan Agri trực thuộc MAXAN GROUP Là tập đoàn sản xuất kinh doanh ngành dầu nhớt, phân bón và thuốc BVTV,sản phẩm của tập đoàn là những sản phẩm chất lượng cao, ứng dụng công nghệ Nano và các công nghệ tiên tiến khác của Mỹ và Châu Âu.

Triển khai và hỗ trợ NPP thực hiện các chương trình bán hàng, khuyến mại, tiếp thị.

- Giám sát và lập báo cáo theo dõi lượng hàng tồn kho tại NPP, theo dõi công nợ của khách hàng.

-Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định.

- Hỗ trợ, đôn đốc Nhà phân phối lên kế hoạch đặt và kiểm soát đơn hàng.

- Xây dựng, phát triển mạng lưới khách hàng key account, NPP mới.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng ngân sách đầu tư hợp lý trong phạm vi các cửa hàng, NPP được giao để phù hợp với nhu cầu kinh doanh từng thời điểm.

- Đề xuất và đầu tư bảng hiệu,trang trí cửa hàng phù hợp cho từng thời điểm kinh doanh nhằm đảm bảo nhận diện thương hiệu ở các cửa hàng trong địa bàn.

- Lập kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mãi, hội chợ, khai trương địa điểm kinh doanh mới.

- Quản lý việc đánh giá đối thủ cạnh tranh về mẫu mã, chủng loại hàng hóa, giá cả, chính sách và chế độ bán hàng nhằm gia tăng tính cạnh tranh của thương hiệu với các đối thủ trên địa bàn.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm CASUMINA, DRC, IRC, PINACO, DẦU NHỚT, PHỤ TÙNG XE MÁY,PHÂN BÓN,NÔNG DƯỢC

Cơ hội thăng tiến lên ASM,SSS trong vòng 1 năm.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành kinh tế,marketing,kỹ thuật,nông học

- Ưu tiên ứng viên có tham gia các khóa đào tạo về Kỹ năng bán hàng/Giám sát bán hàng.

· Hiểu về lĩnh vực bán hàng, quản lý và phát triển NPP, thị phần đối thủ cạnh tranh.

· Quản lý bán hàng, thương thuyết, đàm phán, chăm sóc khách hàng.

· Hiểu rõ về quy trình, quy định Công ty và quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh.

- Kinh nghiệm làm việc: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Đam mê thương mại, nhiệt tình, năng động, trung thực.

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động, sáng tạo, nhạy bén.

- Chịu được áp lực công việc, sức khỏe tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến lên vị trí SENIOR,ASM trong vòng 1 năm

-Lương, thưởng, phụ cấp theo quy định đối với chức danh.

- Được cấp phát Văn phòng phẩm cần thiết cho công việc.

- Được hưởng chế độ BHXH và BHYT theo quy định của pháp luật lao động hiện hành

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhân văn.

- Công tác phí, tiền khách sạn và tiếp khách theo quy định

- Được làm việc trực tiếp và được CEO đào tạo để phát triển sự nghiệp

- Được công ty tài trợ đi du lịch trong và ngoài nước 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin