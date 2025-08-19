Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 18 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô B39, khu CN Phú Tài, QN Bắc, TP Quy Nhơn, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1/Chi tiết công việc cụ thể:

Tiếp nhận hàng hóa từ kho hoặc người gửi, kiểm tra số lượng, tình trạng và đảm bảo hàng hóa được đóng gói cẩn thận.

Sắp xếp thứ tự giao hàng một cách hợp lý để tối ưu hóa thời gian và lộ trình di chuyển.

Đảm bảo hàng hóa được bảo quản đúng quy trình, quy định.

Phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến hư hỏng, mất mát hàng hóa.

Đảm bảo môi trường kho luôn sạch sẽ, khô ráo, an toàn.

Phối hợp với các bộ phận liên quan:

Công việc khác:

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kho vận là một lợi thế.

Có kỹ năng sắp xếp, tổ chức công việc tốt.

Trung thực, cẩn thận, chịu khó.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN,...).

Cơ hội được đào tạo nâng cao kiến thức về sản phẩm kim khí điện máy, kỹ năng bán hàng kỹ thuật và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội tiếp xúc với nhiều đối tác và khách hàng lớn trong ngành công nghiệp.

Các phúc lợi khác theo quy định của công ty (du lịch, team building, khám sức khỏe định kỳ,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP

