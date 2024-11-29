Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ Phần Lamer
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công ty Cổ Phần Lamer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần Lamer

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 95/3 Hoàng Bật Đạt, phường 15, Tân Bình, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch: Vận hành, KPI, giao kế hoạch và chỉ tiêu doanh số cho các điểm bán
3. Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu thông tin đối thủ cạnh tranh (sản phẩm, doanh thu, chương trình KM..)
4. Công việc khác: Tham vấn cải tiến, thực hiện báo cáo..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học
Tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương và 1 năm trong ngành bán lẻ, thời trang, dịch vụ, spa
Kiến thức tốt về chuỗi ngành tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh và đặc điểm địa bàn kinh doanh
Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, phát triển nhân viên, lập - giám sát thực hiện kế hoạch, Tư duy chiến lược, Kỹ năng lãnh đạo, làm việc độc lập theo nhóm.
Sức khoẻ tốt, đi công tác ngắn ngày
Điểm cộng: Tiếng Anh, ngành thời trang nữ

Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì

Áp dụng 2 ngày thứ thứ 7 làm việc linh hoạt.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ, ESOP
Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Chính sách hỗ trợ 50% phí nhà ở chung cư mini

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Lamer

Công ty Cổ Phần Lamer

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 3/71, Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-ban-hang-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job263422
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Tới 35 triệu Toàn thời gian tại Gia Lai
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI
Hạn nộp: 13/11/2024
Gia Lai Đắk Lắk Lâm Đồng Hà Tĩnh Đà Nẵng Hồ Chí Minh Bình Định Bình Thuận Đồng Nai Tiền Giang An Giang Cần Thơ Đã hết hạn Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 17 - 25 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ninh
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company
Hạn nộp: 30/11/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANT PHARMA
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ANT PHARMA
Hạn nộp: 26/10/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 20 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Paldo Vina
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 20 - 23 triệu Toàn thời gian tại Nam Định
Công ty TNHH Paldo Vina
Hạn nộp: 14/11/2024
Nam Định Đã hết hạn 20 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Datafa
Tuyển Giám Sát Bán Hàng Kênh GT thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Datafa
Hạn nộp: 20/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Tới 35 triệu Toàn thời gian tại Gia Lai
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI
Hạn nộp: 13/11/2024
Gia Lai Đắk Lắk Lâm Đồng Hà Tĩnh Đà Nẵng Hồ Chí Minh Bình Định Bình Thuận Đồng Nai Tiền Giang An Giang Cần Thơ Đã hết hạn Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 17 - 25 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ninh
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company
Hạn nộp: 30/11/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANT PHARMA
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ANT PHARMA
Hạn nộp: 26/10/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 20 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Paldo Vina
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 20 - 23 triệu Toàn thời gian tại Nam Định
Công ty TNHH Paldo Vina
Hạn nộp: 14/11/2024
Nam Định Đã hết hạn 20 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Datafa
Tuyển Giám Sát Bán Hàng Kênh GT thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Datafa
Hạn nộp: 20/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất