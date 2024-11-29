Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần Lamer
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 95/3 Hoàng Bật Đạt, phường 15, Tân Bình, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Lập kế hoạch: Vận hành, KPI, giao kế hoạch và chỉ tiêu doanh số cho các điểm bán
3. Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu thông tin đối thủ cạnh tranh (sản phẩm, doanh thu, chương trình KM..)
4. Công việc khác: Tham vấn cải tiến, thực hiện báo cáo..
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học
Tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương và 1 năm trong ngành bán lẻ, thời trang, dịch vụ, spa
Kiến thức tốt về chuỗi ngành tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh và đặc điểm địa bàn kinh doanh
Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, phát triển nhân viên, lập - giám sát thực hiện kế hoạch, Tư duy chiến lược, Kỹ năng lãnh đạo, làm việc độc lập theo nhóm.
Sức khoẻ tốt, đi công tác ngắn ngày
Điểm cộng: Tiếng Anh, ngành thời trang nữ
Tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương và 1 năm trong ngành bán lẻ, thời trang, dịch vụ, spa
Kiến thức tốt về chuỗi ngành tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh và đặc điểm địa bàn kinh doanh
Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, phát triển nhân viên, lập - giám sát thực hiện kế hoạch, Tư duy chiến lược, Kỹ năng lãnh đạo, làm việc độc lập theo nhóm.
Sức khoẻ tốt, đi công tác ngắn ngày
Điểm cộng: Tiếng Anh, ngành thời trang nữ
Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì
Áp dụng 2 ngày thứ thứ 7 làm việc linh hoạt.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ, ESOP
Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Chính sách hỗ trợ 50% phí nhà ở chung cư mini
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ, ESOP
Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Chính sách hỗ trợ 50% phí nhà ở chung cư mini
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI