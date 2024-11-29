Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 95/3 Hoàng Bật Đạt, phường 15, Tân Bình, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch: Vận hành, KPI, giao kế hoạch và chỉ tiêu doanh số cho các điểm bán

3. Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu thông tin đối thủ cạnh tranh (sản phẩm, doanh thu, chương trình KM..)

4. Công việc khác: Tham vấn cải tiến, thực hiện báo cáo..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học

Tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương và 1 năm trong ngành bán lẻ, thời trang, dịch vụ, spa

Kiến thức tốt về chuỗi ngành tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh và đặc điểm địa bàn kinh doanh

Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, phát triển nhân viên, lập - giám sát thực hiện kế hoạch, Tư duy chiến lược, Kỹ năng lãnh đạo, làm việc độc lập theo nhóm.

Sức khoẻ tốt, đi công tác ngắn ngày

Điểm cộng: Tiếng Anh, ngành thời trang nữ

Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì

Áp dụng 2 ngày thứ thứ 7 làm việc linh hoạt.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ, ESOP

Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Chính sách hỗ trợ 50% phí nhà ở chung cư mini

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin