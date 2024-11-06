Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 17 - 25 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ninh

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: TP Móng Cái

Hỗ trợ bán hàng và giám sát công việc bán hàng nhằm đạt mục tiêu doanh số tại khu vực phụ trách

- Phân chia chỉ tiêu bán hàng cho nhân viên bán hàng (NVBH)

- Giám sát/theo dõi/đảm bảo chỉ tiêu bán hàng theo từng NVBH

- Hỗ trợ NVBH đạt chỉ tiêu bán hàng

- Tuyển dụng, Huấn luyện & Đạo tạo cho NVBH

- Trưng Bày & Quản lý vật dụng trưng bày trong địa bàn được giao

- Hướng dẫn nhân viên trưng bày các sản phẩm/vật dụng tại cửa hàng, bắt mắt người tiêu dùng

- Sắp xếp tuyến Bán Hàng cho NVBH

- Phối hợp với tuyến Giao Hàng của nhà phân phối sao cho việc giao nhận đạt hiểu quả nhất, tiết kiệm chi phí nhất

- Chăm Sóc & Phát triển Khách Hàng trong khu vực được giao

- Thực hiện và hướng dẫn thực hiện các chương trình trade marketing

- Thu thập, truyền đạt thông tin & phản hồi

- Xử lí phản hồi từ thị trường

- Tổng hợp và đề xuất lên cấp trên

- Phụ trách thị trường khu vực Thành phố Hạ Long - Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

- Tốt nghiệp Trung Cấp/Cao đẳng/Đại Học, ưu tiên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Kinh Tế

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Giám Sát Bán Hàng trong ngành hàng tiêu dùng nhanh FMCG

- Có khả năng quản lý, điều hàng và kiểm tra các hoạt động của đội ngũ nhân viên

- Phân tích tài chính căn bản (doanh số, sản lượng, P&L, ROI)

- Có kiến thức về kênh phân phối/ ngành hàng ( thiết lập kế hoạch, theo dõi triển khai)

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng phân tích

- Khả năng đàm phán, trình bày, huấn luyện, đào tạo và làm việc nhóm

- Khả năng quản lý dự án, giải quyết vấn đề

- Có khả năng lãnh đạo

Thử việc 2 tháng nhận 100% lương

Lương bao gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Lương KPI (thu nhập rõ ràng, ổn định)

Mức lương: 20,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ (thoả thuận theo năng lực trong quá trình phỏng vấn);

Lương tháng 13 + thưởng thành tích năm theo kết quả kinh doanh của công ty; thưởng mùa vụ trung thu và mùa vụ Tết riêng

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;

Chính sách BHXH, BHYT theo Luật lao động;

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

