Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 17 - 25 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company

Mức lương
17 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: TP Móng Cái

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Hỗ trợ bán hàng và giám sát công việc bán hàng nhằm đạt mục tiêu doanh số tại khu vực phụ trách
- Phân chia chỉ tiêu bán hàng cho nhân viên bán hàng (NVBH)
- Giám sát/theo dõi/đảm bảo chỉ tiêu bán hàng theo từng NVBH
- Hỗ trợ NVBH đạt chỉ tiêu bán hàng
- Tuyển dụng, Huấn luyện & Đạo tạo cho NVBH
- Trưng Bày & Quản lý vật dụng trưng bày trong địa bàn được giao
- Hướng dẫn nhân viên trưng bày các sản phẩm/vật dụng tại cửa hàng, bắt mắt người tiêu dùng
- Sắp xếp tuyến Bán Hàng cho NVBH
- Phối hợp với tuyến Giao Hàng của nhà phân phối sao cho việc giao nhận đạt hiểu quả nhất, tiết kiệm chi phí nhất
- Chăm Sóc & Phát triển Khách Hàng trong khu vực được giao
- Thực hiện và hướng dẫn thực hiện các chương trình trade marketing
- Thu thập, truyền đạt thông tin & phản hồi
- Xử lí phản hồi từ thị trường
- Tổng hợp và đề xuất lên cấp trên
- Phụ trách thị trường khu vực Thành phố Hạ Long - Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung Cấp/Cao đẳng/Đại Học, ưu tiên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Kinh Tế
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Giám Sát Bán Hàng trong ngành hàng tiêu dùng nhanh FMCG
- Có khả năng quản lý, điều hàng và kiểm tra các hoạt động của đội ngũ nhân viên
- Phân tích tài chính căn bản (doanh số, sản lượng, P&L, ROI)
- Có kiến thức về kênh phân phối/ ngành hàng ( thiết lập kế hoạch, theo dõi triển khai)
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng phân tích
- Khả năng đàm phán, trình bày, huấn luyện, đào tạo và làm việc nhóm
- Khả năng quản lý dự án, giải quyết vấn đề
- Có khả năng lãnh đạo

Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng nhận 100% lương
Lương bao gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Lương KPI (thu nhập rõ ràng, ổn định)
Mức lương: 20,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ (thoả thuận theo năng lực trong quá trình phỏng vấn);
Lương tháng 13 + thưởng thành tích năm theo kết quả kinh doanh của công ty; thưởng mùa vụ trung thu và mùa vụ Tết riêng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;
Chính sách BHXH, BHYT theo Luật lao động;
Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 122 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

