Tuyển Giám Sát Bán Hàng Kênh GT thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Datafa
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty TNHH Datafa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Datafa

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toàn huyện, Nhà Bè...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng: Tuyển dụng, đào tạo và giám sát đội ngũ nhân viên bán hàng trực thuộc, đảm bảo đội ngũ tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn và mục tiêu của công ty.
Xây dựng và thực hiện kế hoạch bán hàng
Phát triển và mở rộng thị trường
Giám sát các hoạt động kinh doanh
Báo cáo và phân tích dữ liệu bán hàng cho ban giám đốc
Xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng, hàng hóa và đội ngũ bán hàng tại các điểm bán lẻ.
Quản lý tồn kho tại NPP và lên kế hoạch đặt hàng đảm bảo hàng hóa phải đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực và trách nhiệm
Trình độ cao đẳng/ đại học chuyên ngành kinh tế
Kinh nghiệm quản lý tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
Kỹ năng chuyên môn bán hàng tốt, am hiểu thị trường tại khu vực ứng tuyển.
Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Datafa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Phụ cấp + tuân thủ : 12 triệu Thưởng doanh số Được ký hdld, đóng đầy đủ bhxh khi đạt yêu cầu công ty sau thời gian thử việc
Lương cứng + Phụ cấp + tuân thủ : 12 triệu
Thưởng doanh số
Được ký hdld, đóng đầy đủ bhxh khi đạt yêu cầu công ty sau thời gian thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Datafa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Datafa

Công ty TNHH Datafa

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 474/6/4, KP Bình Đường 1, P. An Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

