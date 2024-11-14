Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại JobsGO Recruit
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 48 – 50 Nguyễn Quý Đức , P.An Phú , Q.2 , TP.Thủ Đức, HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Địa chỉ làm việc theo công trình.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có thể đáp ứng nhu cầu tăng ca khi tiến độ công trình gấp.
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: từ 15-20 triệu.
- Môi trường làm việc văn minh, năng động, chuyên nghiệp
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Chính sách phúc lợi hấp dẫn
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 7
Sáng: 8h-12h
Chiều: 13h30-17h30
- Địa điểm văn phòng:
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Fuhaco
48-50 Nguyễn Quý Đức,Phường An Phú, Quận 2, Tp Thủ Đức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
