Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng làm việc tại Kon Tum thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kon Tum: TP Kon Tum

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Người Bạn Vàng là công ty đối tác của PNJ -

Giao Dịch Viên

Phát triển khách hàng mới và doanh số mảng Cầm Đồ, Mua Bán đồ hiệu.

Các hoạt động THU MUA - BÁN ĐỒ HIỆU: kim cương, túi xách hàng hiệu, đồng hồ cao cấp...

Thực hiện giao dịch với với khách hàng tại Phòng Giao dịch chính và các Điểm Giao dịch lân cận.

Đi công tác theo phân công của công ty khi có phát sinh.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, sinh năm 2003 - 1990.

Có từ 1 năm kinh nghiệm các vị trí liên quan: tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng,...

Sẵn sàng đi hỗ trợ công tác khi có phát sinh, sẵn sàng di chuyển.

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

Ngoại hình sáng, ưa nhìn, chiều cao cân nặng cân đối.

Sử dụng tin học văn phòng cơ bản.

Kỹ năng giao tiếp, tạo mối quan hệ và thuyết phục tốt.

Có tinh thần học hỏi, trung thực, chú trọng phục vụ khách hàng.

Tại Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 - 20 triệu (lương cơ bản từ 7-8 triệu, thưởng % doanh số cầm đồ, hoa hồng mua bán đồ hiệu...)

Thu nhập: 9 - 20 triệu

Thời gian đào tạo và thử việc: 02 tháng, full 100% lương cơ bản (đào tạo 20 - 30 ngày có hỗ trợ lương)

Thời gian đào tạo và thử việc: 02 tháng, full 100% lương cơ bản

Được đào tạo huấn luyện về kim cương, vàng, túi xách hàng hiệu... và kỹ năng làm việc (giao tiếp, tư vấn, phát triển kinh doanh...)

Đồng nghiệp: Trẻ, Thân thiện, Nhiệt tình, Năng động. Sếp gần gũi, tâm lý, hỗ trợ, đồng hành

Phúc lợi: BHXH, BHYT, Team Building, Lương tháng 13, thưởng Tết, thưởng theo kết quả kinh doanh, nghỉ phép 01 ngày/ tháng, đồng phục làm việc...

Có lộ trình thăng tiến (trung bình trong khoảng 6 tháng - 1 năm) cùng phát triển với Người Bạn Vàng trong các mảng và vị trí công việc chuyên môn tại Hội Sở: Vận Hành & Quản Trị Rủi Ro (xây dựng chính sách, quy định, quy trình nghiệp vụ, triển khai thực thi, giám sát, thẩm định tài sản...), Quản Lý Kinh Doanh - Marketing (xây dựng, triển khai và thúc đẩy các sản phẩm dịch vụ, chương trình kinh doanh...), Phát Triển Con Người (tuyển dụng, đào tạo, văn hóa, gắn kết...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin