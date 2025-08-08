Tuyển Giáo viên Tin học Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KĐT mới Nam Võ Cường, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Tin học Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh bộ môn Tin học theo yêu cầu của nhà trường;

- Soạn, giảng dạy đầy đủ số tiết theo thời khóa biểu;

- Quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức;

- Phối hợp giáo viên bộ môn khác để theo dõi, giúp đỡ học sinh học tập, rèn luyện;

- Cập nhật kiến thức chuyên môn thường xuyên theo yêu cầu của BLĐ nhà trường;

- Tham gia các hoạt động nhà trường;

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tin học/ máy tính;

- Không nói lắp, nói ngọng;

- Ưu tiên ứng viên là người địa phương;

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm;

Tại Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương: 9- 20 Triệu (Thỏa thuận khi phỏng vấn);

- Đóng BH, nghỉ phép theo quy định;

- Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định riêng tại trường;

· Tham gia các buổi đào tạo chuyên môn và kỹ năng;

· Tham gia các hoạt động chung nhà trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc

