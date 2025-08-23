Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 21 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Mức lương
7 - 21 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lầu 7, Tòà nhà QTSC 9, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 7 - 21 Triệu
- 70% Chat – 30% Call qua Zalo OA
- Quản lý & tư vấn khách hàng, chốt đơn, chăm sóc sau bán
- Giới thiệu chương trình khuyến mãi, gia tăng doanh số
- Thực hiện các công việc khác theo phân công
Với Mức Lương 7 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn, Telesales, CSKH,...
- Am hiểu về cách thức kinh doanh trên sàn TMĐT & Sales Online
- Có tư duy tốt về bán hàng, chịu được áp lực công việc cao
- Thành thạo tin học văn phòng
- Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi có tinh thần tự giác, trách nhiệm cao trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 7 triệu (không phụ thuộc KPI)
- Thu nhập trung bình: 14 – 21 triệu/tháng
- Thử việc 2 tháng nhận 100% lương
- Training trước khi làm việc, môi trường chuyên nghiệp, miễn phí gửi xe
- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ + phúc lợi hấp dẫn (sinh nhật, lễ Tết, du lịch, team building…)
- Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc, cơ sở vật chất hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI