Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CCB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 306/66 Trần Thị Năm, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

1. Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty. Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách

hàng.

2. Tìm hiểu, nghiên cứu, thực hiện các chiến lược Marketing, bán hàng. Lập bảng kế hoạch

kinh doanh theo tháng/quý/năm.

3. Tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng mới, xây dựng data khách hàng và tạo mối quan hệ

với khách hàng.

4. Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn hàng và

hỗ trợ khách hàng trong việc ký hợp đồng.

5. Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu chuyên ngành: tốt nghiệp chuyên ngành thực phẩm.. hoặc các ngành có liên quan.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Biết tổng hợp thông tin/ lập báo cáo.

- Có kiến thức trong ngành hoá học/ mỹ phẩm/ sinh học... là một lợi thế.

- Nếu không có kinh nghiệm chuyên ngành sẽ được đào tạo.

- Kỹ năng giao tiếp; tác phong, trang phục lịch sự, phù hợp với công việc.

- Nhiệt tình, năng động, ham học hỏi.

- Cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ.

- Có khả năng làm việc độc lập và đội nhóm.

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CCB Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng toàn bộ chế độ của NLĐ theo quy định của nhà nước Việt Nam.

- Được Du Lịch, khám sức khỏe hàng năm.

- Được Thưởng lương T13, Lương Hoa Hồng, Lương chính thức...

- Ngoài ra còn nhiều chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CCB

