Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

Mức lương
Đến 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Đường số 11, Khu dân cư Sao Đỏ, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng, Dương Kinh, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Đến 11 Triệu

- Dạy học theo định mức số tiết (có phân công cụ thể). Cập nhật lịch báo giảng, chấm chữa bài, liên lạc với phụ huynh (theo chính sách của nhà trường).
- Theo dõi, báo cáo kết quả học tập của học sinh theo yêu cầu: điền Phiếu theo dõi học sinh hàng tuần, báo cáo kết quả đo nghiệm cuối bài cho Khối trưởng, chọn lọc sản phẩm học sinh để đánh giá chất lượng dạy học.
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn Khối, Tổ đầy đủ; soạn kế hoạch dạy học, Phiếu bài tập và các học liệu, giáo cụ khác theo phân công của Tổ trưởng.
- Dự giờ học việc các giáo viên khác theo sắp xếp của Tổ trưởng, HPCM. Ghi biên bản dự giờ và lưu hồ sơ chuyên môn.
- Được có ý kiến đề xuất phương án cải tiến công việc dạy học. Được có ý kiến đề xuất với Tổ trưởng, GĐCT các chuyên đề/chương trình đào tạo giáo viên.
- Tham dự hoặc tham gia tổ chức các buổi/khóa đào tạo GV của Tổ.

Với Mức Lương Đến 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tiểu học; Đại học Sư phạm Ngữ văn.
- Trình độ ngoại ngữ B.
- Khả năng tin học văn phòng, làm việc nhóm, lập kế hoạch công việc.
- Phẩm chất tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ, không nói ngọng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, nghỉ thứ 7, chủ nhật, nghỉ phép năm, nghỉ đông, nghỉ hè, nghỉ lễ Tết,...
- Thưởng lễ Tết, thưởng KPI giữa năm/cuối năm/tháng,..
- Tăng lương hàng năm.
- Du lịch 1 lần/năm.
- Ưu đãi học phí cho con.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 11 Khu dân cư Sao Đỏ, Anh Dũng 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

