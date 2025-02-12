Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN IEB GROUP làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IEB GROUP
- Hải Phòng: An Dương, Quận Dương Kinh
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giảng dạy học sinh theo giáo trình, đảm bảo đúng, đủ nội dung & tiến độ chương trình về Robot
- Hỗ trợ học sinh phát triển các kỹ năng, kiến thức, phát huy tốt nhất các tố chất.
- Theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của học sinh & hỗ trợ tương tác với phụ huynh.
- Đóng góp ý kiến, cải tiến chương trình học
- Thực hiện hoạt động thi, đánh giá, nhận xét cuối kì cho các học sinh trong lớp mình đảm nhiệm,
cung cấp cho nhân viên quản lý lớp.
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Ưu tiên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
● Có kiến thức, hiểu biết về lập trình, robot lắp ghép & điều khiển.
● Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, ham học hỏi.
● Có trách nhiệm trong công việc, nhiệt tình, sáng tạo, yêu nghề.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IEB GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Dạy trên tất cả địa bàn Hải Phòng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IEB GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
