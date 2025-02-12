Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN IEB GROUP làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN IEB GROUP
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Giáo viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IEB GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giảng dạy học sinh theo giáo trình, đảm bảo đúng, đủ nội dung & tiến độ chương trình về Robot
- Hỗ trợ học sinh phát triển các kỹ năng, kiến thức, phát huy tốt nhất các tố chất.
- Theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của học sinh & hỗ trợ tương tác với phụ huynh.
- Đóng góp ý kiến, cải tiến chương trình học
- Thực hiện hoạt động thi, đánh giá, nhận xét cuối kì cho các học sinh trong lớp mình đảm nhiệm,
cung cấp cho nhân viên quản lý lớp.
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Ưu tiên các bạn Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc làm việc trong lĩnh vực Khoa học, công nghệ. nếu chưa có kinh nghiệm cũng sẽ được đào tạo
● Ưu tiên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
● Có kiến thức, hiểu biết về lập trình, robot lắp ghép & điều khiển.
● Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, ham học hỏi.
● Có trách nhiệm trong công việc, nhiệt tình, sáng tạo, yêu nghề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IEB GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh hoạt được sắp xếp phù hợp.
Dạy trên tất cả địa bàn Hải Phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IEB GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu đô thị Bắc Đầm Vạc, P. Đồng Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

