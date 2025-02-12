Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN IEB GROUP làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc

- Giảng dạy học sinh theo giáo trình, đảm bảo đúng, đủ nội dung & tiến độ chương trình về Robot

- Hỗ trợ học sinh phát triển các kỹ năng, kiến thức, phát huy tốt nhất các tố chất.

- Theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của học sinh & hỗ trợ tương tác với phụ huynh.

- Đóng góp ý kiến, cải tiến chương trình học

- Thực hiện hoạt động thi, đánh giá, nhận xét cuối kì cho các học sinh trong lớp mình đảm nhiệm,

cung cấp cho nhân viên quản lý lớp.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

● Ưu tiên các bạn Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc làm việc trong lĩnh vực Khoa học, công nghệ. nếu chưa có kinh nghiệm cũng sẽ được đào tạo

● Ưu tiên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

● Có kiến thức, hiểu biết về lập trình, robot lắp ghép & điều khiển.

● Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, ham học hỏi.

● Có trách nhiệm trong công việc, nhiệt tình, sáng tạo, yêu nghề.

Quyền Lợi

Thời gian làm việc linh hoạt được sắp xếp phù hợp.

Dạy trên tất cả địa bàn Hải Phòng

Cách Thức Ứng Tuyển

