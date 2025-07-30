Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH In Vải Đăng Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH In Vải Đăng Quang
Ngày đăng tuyển: 30/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH In Vải Đăng Quang

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KCN Ninh Hiệp, Gia Lâm, Gia Lâm

- Bắc Ninh, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm & tư vấn khách hàng có nhu cầu về in vải (thời trang, nội thất, quảng cáo, v.v.).
- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ giải đáp thắc mắc & duy trì mối quan hệ lâu dài.
- Phối hợp với team vận hành để triển khai đơn hàng, đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục.
- Nhanh nhẹn, chủ động, chịu khó học hỏi.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành in vải hoặc thời trang (Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).

Tại Công Ty TNHH In Vải Đăng Quang Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn: Lương cứng + % Hoa hồng hấp dẫn.
- Được đào tạo bài bản từ A-Z để trở thành chuyên viên kinh doanh chuyên nghiệp.
- Cơ hội thăng tiến nhanh: Không giới hạn vị trí, chỉ cần bạn có năng lực!
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
- Hỗ trợ công cụ làm việc đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH In Vải Đăng Quang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tế Xuyên – Đình Xuyên – Gia Lâm -Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

