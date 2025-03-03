Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Tầng 3, tòa nhà Nguyễn Kim, số, 104 P. Lương Khánh Thiện, Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Giảng dạy các lớp theo sự phân công của quản lý.
Kiểm soát chất lượng nội dung hiển thị trên Web, App (giáo trình, video, các bài tập)
Cố vấn chuyên môn, hỗ trợ TVTS, tham gia hỗ trợ kiểm tra đầu vào.
Tham gia các hoạt động sự kiện ngày hội trải nghiệm các bộ môn K12, workshop cho phụ huynh, học sinh.
Thực hiện các yêu cầu khác của Khối đào tạo chuyên môn
Làm việc linh hoạt theo ca: 11 ca/tuần tương đương 5,5 ngày công/tuần

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học/cao học khoa Công nghệ thông tin, khoa học máy tính, điện tử, sư phạm, kiến trúc, thiết kế, mỹ thuật
Kỹ năng truyền đạt, khả năng giao tiếp tốt, tự tin trước đám đông
Yêu trẻ, hiểu tâm lý trẻ và yêu thích công việc giảng dạy
Cẩn thận, thái độ làm việc nghiêm túc
Có hiểu biết về STEAM là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 7.000.000 – 12.000.000 đồng/tháng. Lương thưởng thỏa thuận theo năng lực, có thể trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn.
Tham gia môi trường văn hoá năng động, trẻ trung, cơ sở vật chất hiện đại; kết hợp giữa hai lĩnh vực công nghệ và giáo dục; đóng góp giá trị cho xã hội
Được đào tạo nâng cao về phương pháp giảng dạy STEM theo chuẩn Mỹ
Được tìm hiểu và tiếp cận giáo trình, giáo án, chương trình giảng dạy chuyên nghiệp. Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang tính quốc tế cao, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản
Được tham gia vào các hoạt động đào tạo, workshop từ chuyên gia trong lĩnh vực, trong nước và quốc tế
Được đi du lịch ít nhất 1 lần 1 năm, liên tục tham gia Teambuilding
Hưởng các chế độ khác ngoài lương theo định kỳ hoặc không định kỳ.
Con của cán bộ nhân viên được học các khóa lập trình miễn phí 100% tại trung tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 463 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

