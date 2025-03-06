Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Riverside 2, Đường Chu Huy Mân, Phường Phúc Đồng, Long Biên ...và 9 địa điểm khác, Quận Hai Bà Trưng

Giáo viên Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Tổ chức chăm sóc, giáo dục học sinh theo chương trình giáo dục của nhà trường.

Tổ chức các hoạt động, dự án học tập để giúp hình thành, phát triển kỹ năng, phẩm chất cho học sinh.

Thực hiện các chuyên đề của bộ môn theo phân công, để nâng cao năng lực giảng dạy

Tham gia tổ chức sự kiện , hoạt động ngoại khóa tại trường.

Xây dựng và chủ động thực hiện kế hoạch phát triển cá nhân, dự giờ và tham gia các hoạt động đào tạo, tự đào tạo

Thời gian làm việc: 44 giờ/tuần: Từ 7h15 – 17h30 từ thứ Hai đến thứ Sáu (Theo thực tế phân ca tại cơ sở)

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp hệ Cao đẳng trở lên đối với vị trí giáo viên giảng dạy/ trung cấp trở lên với vị trí giáo viên mầm non phụ (Trợ giảng) - chuyên ngành Giáo dục mầm non

Yêu trẻ và am hiểu tâm lý lứa tuổi

Đam mê, sáng tạo, nhiệt huyết và không ngại thay đổi, mong muốn phát triển trong một môi trường làm việc năng động, nhiều thử thách

Ngoại hình ưa nhìn, phát âm chuẩn, giọng nói rõ ràng, truyền cảm.

Kỹ năng sư phạm, xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh hấp dẫn

Các chế độ đãi ngộ hấp dẫn với nhiều chính sách đặc biệt, chỉ áp dụng cho CBNV làm việc tại các công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup (chế độ bảo hiểm sức khỏe riêng; cơ hội cho con học Vinschool và khám chữa bệnh tại Vinmec; chính sách ưu đãi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn Vingroup)

Cơ hội làm việc tại hệ thống giáo dục Việt Nam đầu tiên đạt giám định quốc tế CIS cùng các đồng nghiệp tài năng và các chuyên gia giáo dục hàng đầu trong nước và quốc tế

Cơ hội được đào tạo theo chuẩn giáo viên quốc tế và được thăng tiến nhanh lên các vị trí cán bộ quản lý theo sự phát triển của hệ thống trường Vinschool

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

